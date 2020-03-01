Тест-системы для определения коронавируса в Луганск завезли из России. В городе готовы изолировать до 40 человек, при необходимости



Дмитрий Докашенко отметил, что у Луганской СЭС в наличии штаммов коронавируса COVID-2019 нет. Но необходимые тест-системы уже выделили Роспотребнадзор РФ и пообщали и в дальнейшем их поставлять.

«На территории Российской Федерации необходимые тест-системы производит фирма «Вектор», являющаяся структурным подразделением Роспотребнадзора. Соответственно Роспотребнадзор выделил для ЛНР определенный объем тест-систем, пообещав снабжать нас ими и в дальнейшем».

Так же, Докашенко отметил, что его служба готова принять до 30-40 человек инфицированных, но надеется, что это не потребуется.

«Если же говорить о нашей готовности и масштабах, то, например, в боксы мы можем принять до 30-40 человек — это те, которые остро будут нуждаться в ближайшие сутки, плюс мы можем развернуть дополнительные площади, например, в той же Новосветловке. В целом мы готовы к борьбе с коронавирусом, но надеемся, что нам это не потребуется», — отметил главврач Луганской СЭС. Красота и здоровье - Сегодня, 15:34 148 О наличии необходимых для определения вируса тест-систем и готовности к борьбе с пандемией в ЛНР, рассказал главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. Об этом пишет ЛИЦ.Дмитрий Докашенко отметил, что у Луганской СЭС в наличии штаммов коронавируса COVID-2019 нет. Но необходимые тест-системы уже выделили Роспотребнадзор РФ и пообщали и в дальнейшем их поставлять.«На территории Российской Федерации необходимые тест-системы производит фирма «Вектор», являющаяся структурным подразделением Роспотребнадзора. Соответственно Роспотребнадзор выделил для ЛНР определенный объем тест-систем, пообещав снабжать нас ими и в дальнейшем».Так же, Докашенко отметил, что его служба готова принять до 30-40 человек инфицированных, но надеется, что это не потребуется.«Если же говорить о нашей готовности и масштабах, то, например, в боксы мы можем принять до 30-40 человек — это те, которые остро будут нуждаться в ближайшие сутки, плюс мы можем развернуть дополнительные площади, например, в той же Новосветловке. В целом мы готовы к борьбе с коронавирусом, но надеемся, что нам это не потребуется», — отметил главврач Луганской СЭС. Красота и здоровье - Сегодня, 15:34 148

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