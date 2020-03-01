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Глава ЛНР поздравил работников жилищно-коммунальной сферы с профессиональным праздником

Sergey Сегодня, 17:0024Новости
Глава ЛНР поздравил работников жилищно-коммунальной сферы с профессиональным праздником
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил работников жилищно-коммунальной сферы Республики с профессиональным праздником.
"Уважаемые работники жилищно-коммунальной сферы, поздравляю с профессиональным праздником! На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за комфортную жизнь населения #ЛНР, и с этой задачей вы достойно справляетесь. Благодарю за труд! Желаю здоровья, мира и добра!" - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Напомним, День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в третье воскресенье марта.
15 марта — Луганск

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