Глава ЛНР поздравил работников жилищно-коммунальной сферы с профессиональным праздником

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил работников жилищно-коммунальной сферы Республики с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники жилищно-коммунальной сферы, поздравляю с профессиональным праздником! На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за комфортную жизнь населения #ЛНР, и с этой задачей вы достойно справляетесь. Благодарю за труд! Желаю здоровья, мира и добра!" - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в третье воскресенье марта.

15 марта — Луганск