Фермер в Троицком районе выращивает годжи и амарант
Фермер в Троицком районе Алексей Бут выращивает на своем земельном участке органические овощи, фрукты и экзотические растения.
Об этом говорится на сайте troyitske.city.
Еще в 2005 г. Алексей Бут вступил в клуб органического земледелия, после чего стал заниматься выращиванием растений без добавления химии.
«Сначала удивляло, как можно без химических препаратов выращивать урожай овощей и фруктов. Первыми шагами к внедрению экологических технологий стали отказ от пахоты земли, использование биопрепаратов и мульчирование почвы», — рассказал фермер.
Бут убежден, что вспашка разрушает почву, уничтожает микрофлору и дождевых червей, улучшающих плодородие почвы. Так, вместе с отказом от пахоты он начал мульчировать все культуры на участке — от картошки до земляники.
Также Алексей Бут выращивает по новому методу огурцы и помидоры, и начал выписывать в изданиях и интернете различные экзотические растения, после чего на его участке появилась чуфа, резине, голубика, годжи, среднеазиатская фасоль Маш, черный тмин, фацелия и амарант.
Справка:
Мульчирование — поверхностное покрытие почвы му?льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические так и искусственные неорганические, измельченные до определенных размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений. Новости Региона - Сегодня, 17:00 88
Об этом говорится на сайте troyitske.city.
Еще в 2005 г. Алексей Бут вступил в клуб органического земледелия, после чего стал заниматься выращиванием растений без добавления химии.
«Сначала удивляло, как можно без химических препаратов выращивать урожай овощей и фруктов. Первыми шагами к внедрению экологических технологий стали отказ от пахоты земли, использование биопрепаратов и мульчирование почвы», — рассказал фермер.
Бут убежден, что вспашка разрушает почву, уничтожает микрофлору и дождевых червей, улучшающих плодородие почвы. Так, вместе с отказом от пахоты он начал мульчировать все культуры на участке — от картошки до земляники.
Также Алексей Бут выращивает по новому методу огурцы и помидоры, и начал выписывать в изданиях и интернете различные экзотические растения, после чего на его участке появилась чуфа, резине, голубика, годжи, среднеазиатская фасоль Маш, черный тмин, фацелия и амарант.
Справка:
Мульчирование — поверхностное покрытие почвы му?льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические так и искусственные неорганические, измельченные до определенных размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений. Новости Региона - Сегодня, 17:00 88
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