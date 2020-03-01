На востоке Украины ухудшается погода. Ожидается снег с дождем

15 марта в Украине — воздушная масса арктического происхождения, днем +??1, +7 градусов тепла, на юге днем ??до +8 градусов, на востоке и в Сумской области — мокрый снег с дождем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.«Мокрый снег, местами с дождем, выпадать в восточных областях, плюс Сумщина. Там также ожидается сильный северный ветер», — отметила Диденко.На остальной территории Украины антициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.В Киеве днем ??около +3 градусов.Новости Украины - Сегодня, 17:54 2