Германия одной из последних стран в ЕС закрывает свои границы

«Предпосылкой является не только сдерживание эпидемии коронавируса, но и попытка пресечь т.н. „хомячьи закупки“ у иностранцев, которые уже привели к проблемам со снабжением в пограничном пространстве», — отмечает Bild.

С завтрашнего дня, 16 марта, Германия закрывает свои границы.В телефонном разговоре канцлер Ангела Меркель, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, а также премьер-министры Баварии, Баден-Вюртемберга и Саара договорились закрыть границу с Францией, Австрией и Швейцарией (граница с Польшей уже закрыта по польской инициативе. —ред.). Запрет пересечения иностранных граждан вступает с 8.00 16 марта.Ответственным за осуществление пограничного контроля является федеральная полиция при поддержке соответствующих государственных органов.Добавим, в Германии короновирусом уже заражено более 4000 человек. Это вызывает панику у многих людей: в качестве меры предосторожности они запасаются не только продуктами питания (консервами, орехами, рисом, макаронами), но и средствами гигиены, прежде всего, туалетной бумагой. Подобные закупки в Германии прозвали Hamsterkäufe (дословно: хомячий закуп).источник