Луганская «Заря» выиграла у донецкого «Шахтера» 1:0 в матче 23 тура ЧУ. ВИДЕО

После выездной победы в Германии в Лиге Европы, чемпионы Украины проиграли в Запорожье команде «немца» Скрипника.В центральном матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу в Запорожье при пустых трибунах «Заря» обыграла «Шахтер» 1:0.Автором победного мяча у команды «немца» Виктора Скрипника стал однофамилец главного тренера киевского «Динамо» Алексея Михайличенко — защитник Богдан Михайличенко.На 84-й минуте матча «Заря» — «Шахтер», после розыгрыша углового, Богдану Михайличенко удался шикарный удар слету — он поймал мяч на отскоке и левой «пушкой» с 12 метров запустил его под перекладину ворот 18-летнего кипера дончан Анатолия Трубина.Заря — Шахтер — 1:0Гол: Михайличенко, 84Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49) — Кабаев (Перович, 88)Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86) — Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66) — МораесПредупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко — МораесКоманда - Сегодня, 18:17 109