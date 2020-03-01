Пункты пропуска будут открыты для въезда в Украину для украинцев на собственном транспорте и после 17 марта



«17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты», — говорится в сообщении.

СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года.

«В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами», — говорится в сообщении.

16 марта с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины — аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуется гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация — на сайте МИД Украины) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: [email protected] Новости Украины - Сегодня, 18:08 271 Пункты пропуска через государственную границу Украины будут открыты для въезда в страну для украинцев, путешествующих собственным транспортом, и после 17 марта. Об этом сообщает сайт СНБО.«17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты», — говорится в сообщении.СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года.«В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами», — говорится в сообщении.16 марта с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины — аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью рекомендуется гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация — на сайте МИД Украины) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: [email protected] Новости Украины - Сегодня, 18:08 271

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