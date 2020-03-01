На КПВВ «Станица Луганская» временно прекращают работу электрокары
В Станице Луганской (Луганская обл.) электромобили, которые ежедневно перевозят людей от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) до моста и в обратном направлении, с 16 марта временно прекращают работу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Гуманитарная миссия «Пролиска».
Приостановка работы электрокаров на КПВВ «Станица Луганская» связана с временными ограничениями относительно пересечения линии разграничения с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни вызванной коронавирусом.
«По приказу командующего объединенных сил Владимира Кравченка с 16 марта по 3 апреля запрещается пересекать КПВВ на неподконтрольные правительству Украины территории в обе стороны. В порядке исключения пересечь КПВВ со стороны неподконтрольной правительству Украины территории могут только граждане, имеющие постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на неподконтрольную правительству Украины территорию в свою очередь возможен лишь для тех, кто там проживает и имеет соответствующую регистрацию», — говорится в сообщении.
Решение «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения» Кабинет министров Украины принял 13 марта. Новости Региона - Сегодня, 19:28 149
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Гуманитарная миссия «Пролиска».
Приостановка работы электрокаров на КПВВ «Станица Луганская» связана с временными ограничениями относительно пересечения линии разграничения с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни вызванной коронавирусом.
«По приказу командующего объединенных сил Владимира Кравченка с 16 марта по 3 апреля запрещается пересекать КПВВ на неподконтрольные правительству Украины территории в обе стороны. В порядке исключения пересечь КПВВ со стороны неподконтрольной правительству Украины территории могут только граждане, имеющие постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на неподконтрольную правительству Украины территорию в свою очередь возможен лишь для тех, кто там проживает и имеет соответствующую регистрацию», — говорится в сообщении.
Решение «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения» Кабинет министров Украины принял 13 марта. Новости Региона - Сегодня, 19:28 149
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