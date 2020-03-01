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Донецкий губернатор доступно объяснил новые правила пропуска через КПВВ на время карантина

bot Сегодня, 19:450Новости
Донецкий губернатор доступно объяснил новые правила пропуска через КПВВ на время карантина
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко обратился к жителям области в связи с закрытием КПВВ на 2 недели.
Об этом пишет ВВ со ссылкой на его сообщение.
«С 00:00 часов 16 марта и до 3 апреля на подконтрольную украинскому правительству территорию смогут вернуться только граждане, имеющие постоянную регистрацию на подконтрольной территории. На временно оккупированную территорию в течение этого периода смогут выехать только те лица, которые там проживают.
Просим с пониманием отнестись к этим мерам — они направлены на сохранение жизни и здоровья людей!
Отдельно хочу обратить внимание на то, что Донецкая областная военно-гражданская администрация прилагает усилия для решения вопроса отсрочки верификации лиц, живущих на временно оккупированных территориях, для получения ими пенсий и социальных выплат. Украинское правительство рассматривает возможность приостановки нормы об обязательном верификацию в течение 60 дней. О принятых решениях сообщим дополнительно», — заявил Кириленко.
Новости Донецка - Сегодня, 19:17 519

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