Михаил Хазин: Обстоятельства требуют

Обстоятельства требуют чтобы я дал объяснения сложившемуся сейчас в мире феномену, но я пока ничего сказать не могу.Ну, точнее, сказать-то могу много чего, но предпочитаю говорить правду, а не просто болтать. Разумеется, это не относится к некоторым «экспертам», которые свято соблюдают римский принцип «se non è vero è ben trovato», то есть, «хорошо когда кто врёт, весело и складно!» или, иначе, но ближе к оригиналу:«Пусть это и неправда, но хорошо придумано»Но именно чувство ответственности не даёт мне возможности слишком уж вольно фантазировать. Собственно, о последствиях всей вакханалии последних дней (все границы перекрыты, индекс Доу-Джонс скачет по 10% в день в ту или иную сторону) говорить, вообще, сложно, поскольку именно такие дикие скачки говорят о том, что тенденция пока не сформировалась. И завершиться всё может и в ту, и в другую сторону. В краткосрочном варианте, разумеется. Поскольку даже в среднесрочном альтернативы кризису нет.К слову, когда я много лет назад дал интервью «Комсомольской правде», в которой объяснял, какие будут последствия кризиса (который не начался ещё сегодня, но тогда казался весьма и весьма вероятным), то меня сильно критиковали. Даже Познер, через 10 лет, отметился в критике того интервью. Но сегодня становится понятно, что те прогнозы вовсе не являются фантастическими.Пустые полки американских, австралийских и многих других супермаркетов показательны: выясняется, что мировая логистика реально мировая и как только, что-нибудь происходит товары исчезают… И нет никакой возможности ни доставить их откуда-то, ни начать производить на месте. От себя добавлю, что если начать производить, то цена, скажем, туалетной бумаги в США станет существенно выше, чем она была до кризиса. Так что от темы кризиса отступать пока не будем, нет для этого основания. Но кризис будет послезавтра…А завтра? Рынок в США вырос на 10% за день, но это ответ на меры, объявленные Трампом, не только по закрытию границ от граждан Евросоюза (точнее, Шенгена), но и на начало очередной эмиссии. И если деньги от неё получат граждане, а не банки, то это значит, что Трамп действительно перевернул американскую действительность последних десятилетий и вернул Америку американцам. Но кризис от этого никуда не денется.Не забудем, что основной работодатель в США — это ритейл (то есть продажа ширпотреба), что вытесняющая его интернет-торговля имеет дело, в основном, с китайскими товарами, так что в ближайшие месяцы зарплаты они платить не смогут. Ну просто никак. Для ЕС лето — это главный туристический сезон и, опять-таки, закрытые границы делают совершенно невозможным получение дохода как туроператорами и гостиницами, так и всей логистической инфраструктурой. А нет доходов — нет возможности возвращать кредиты. Можно, конечно, опять устроить эмиссию, но тогда в дело пойдут инфляционные процессы. Тем более, что у граждан остались деньги, которые нужно у них вытащить.Ну а дальше начинает работать система «через завсклада, через директора магазина, через товароведа». В магазинах-то, на полках — пустота. Вот пусть и познакомятся с поздней советской действительностью. Тема богатая и у нас — разработанная, а у них — нет. Пусть стараются. Но с точки зрения повышения социальной ответственности, как хорошо: зарплаты не платятся, а цены — растут. Очень по-ленински!Теоретически, с учётом того, что китайцы уже включили задний ход, через месяц можно будет попытаться отыграть всё назад. Есть информация, что уже к началу апреля ситуация улучшится, самолёты вновь начнут летать, а туристы — ездить. Фокус только в том, что уже все поняли, насколько ситуация хрупкая, а восстановление всё-таки будет происходить медленнее, чем устанавливались запреты. И, опять-таки, главную причину предстоящего обвала, структурные диспропорции в мировой и американской экономике, никто не отменял.Есть, конечно, силы, которые бы хотели списать с себя все проблемы через (скорее всего, придуманную) эпидемию коронавируса. Это и руководство Италии (объявить сейчас дефолт — отличная идея!), управляющие Дойче-банком, Демократическая партия США. Но, судя по всему, сделать это им пока не дадут и основной удар будет отнесён на будущее. Скорее всего, уже совсем недалёкое, где-то так на осень. Но время ещё очень нужно. Почему и кому?А мировым элитам. Они должны определиться, кто станет виновным во всех произошедших событиях, за счёт кого закрывать дыры и с кем и как договариваться о будущем. Здесь, на сайте, я много писал и про «Новую Ялту», и про «новый Бреттон-Вудс», и про виновных в ЕС («новый фашизм» в лице Польши-Прибалтики-Украины). Кстати, становится понятно, почему спешит Путин. Ему нужно завершить «зачистку» внутри страны (то есть убрать представителей либералов из системы управления) до того, как всё начнётся всерьёз. Я считал, что времени ещё достаточно много, но, судя по всему, ошибался, ситуация понеслась вскачь раньше. Путин, разумеется, всё это знал заранее.Так что ближайшие месяцы народам, скорее всего, покажут некоторое улучшение ситуации и дадут немножко денег. Инфраструктуре денег дадут совсем мало (только чтобы она дожила до осени), а банкам вообще не дадут. А «сильные мира сего» будут активно разбираться, за счёт кого будут закрывать убытки и проблемы. И политически это будут представители транснациональных банков, а по жизни… Скорее всего, разденут Западную Европу, с которой поступят примерно также, как с СССР в начале 90-х. То есть ограбят до трусов. Ну, а главными бенефициарами будут США и, судя по всему, мы. Если, конечно, Путин справится. Но вот как раз в этом месте он показал себя большим молодцом.Так что я думаю, что с понедельника ситуация уже сильно ухудшаться не будет, а через пару недель начнёт явственно улучшаться от минимума. Но до «щастья» прошлого лета (для богатеньких, разумеется), она уже не вернётся, новый виток, уже системного глобального кризиса, начнётся, скорее всего, уже этой осенью.Михаил Хазин