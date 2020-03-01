Синоптики прогнозируют 16 марта в ЛНР до 5 градусов тепла
Температура воздуха в ЛНР 16 марта будет колебаться от минус 9 градусов ночью до 5 градусов тепла днем, ночью местами пройдет слабый снег, днем существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"С 21.00 15 марта до 21.00 16 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов ниже нуля, днем – 3-5 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-9 градусов ночью и 2-4 градуса тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 6-8 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.
По предварительному прогнозу, 17-18 марта ожидается переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.
15 марта — Луганск
"С 21.00 15 марта до 21.00 16 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов ниже нуля, днем – 3-5 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-9 градусов ночью и 2-4 градуса тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 6-8 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.
По предварительному прогнозу, 17-18 марта ожидается переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.
15 марта — Луганск
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