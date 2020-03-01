«Угроза велика как никогда». Министр здравоохранения экстренно обратился к жителям из-за пандемии коронавируса
Глава украинского Минздрава Илья Емец выступил с экстренным сообщением к гражданам по поводу коронавирусной инфекции COVID-19
По его словам, на данный момент существует необходимость
Текст обращения опубликован на официальном сайте министерства, в воскресенье, 15 марта.
«Сейчас я говорю и как врач, как управленец, и как министр здравоохранения Украины. Некоторые говорят мне, чтобы я не нагнетал ситуацию, потому что это якобы сеет панику. Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду. При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинцев для меня — приоритет. Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда», — сказал Емец.
Емец также обращает внимание на то, что мировое сообщество не сразу распознало масштабы угрозы.
«На горьком примере других стран мы видим, к чему может привести промедление. Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней. Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений», — говорит министр.
Высказался глава Минздрава и за закрытие всех заведений в стране, кроме тех, которые обеспечивают основные потребности граждан.
«Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы сотрудников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек», — сказал Емец.
Емец добавил, что больницы должны быть переориентированы для работы в качестве инфекционных отделений: «Обрабатывать необходимо только ургентные (срочные — Ред.) случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия».
Министр здравоохранения также призвал украинцев к сознательности и рекомендовал им выполнять предписания врачей: «Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция — самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких. За всю историю ни один враг не одолел украинский народ. Выполняя инструкции, правила и рекомендации, действуя слаженно, как единый механизм, мы гарантированно победим! Другого пути нет». Новости Украины - Сегодня, 21:09 120
По его словам, на данный момент существует необходимость
Текст обращения опубликован на официальном сайте министерства, в воскресенье, 15 марта.
«Сейчас я говорю и как врач, как управленец, и как министр здравоохранения Украины. Некоторые говорят мне, чтобы я не нагнетал ситуацию, потому что это якобы сеет панику. Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду. При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинцев для меня — приоритет. Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда», — сказал Емец.
Емец также обращает внимание на то, что мировое сообщество не сразу распознало масштабы угрозы.
«На горьком примере других стран мы видим, к чему может привести промедление. Каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней. Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений», — говорит министр.
Высказался глава Минздрава и за закрытие всех заведений в стране, кроме тех, которые обеспечивают основные потребности граждан.
«Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы сотрудников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек», — сказал Емец.
Емец добавил, что больницы должны быть переориентированы для работы в качестве инфекционных отделений: «Обрабатывать необходимо только ургентные (срочные — Ред.) случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия».
Министр здравоохранения также призвал украинцев к сознательности и рекомендовал им выполнять предписания врачей: «Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция — самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких. За всю историю ни один враг не одолел украинский народ. Выполняя инструкции, правила и рекомендации, действуя слаженно, как единый механизм, мы гарантированно победим! Другого пути нет». Новости Украины - Сегодня, 21:09 120
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