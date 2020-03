Вспышка коронавируса в Италии имеет не китайское происхождение

«Расследование, - подчеркнул президент МКС Сильвио Брусаферро, - обнаруживает значительный процент случаев в возрасте до 30 лет, цифра, которая подтверждает, насколько важна эта возрастная группа для передачи вируса».

Высший институт здоровья Италии (Istituto Superiore di Sanità) который мониторит ситуацию с эпидемией коронавируса в Италии, пришел к выводу, что эпидемия возникла не от первой супружеской пары заболевших китайцев в регионе Лацио (центр Рим), а пошла из другого источника задолго до регистрации первого заболевшего итальянца.Это означает, что вирус в Италию запустили независимо от китайцев.Эпидемия коронавируса, распространяющаяся в Италии, напрямую не связана с первичной вспышкой в Китае ("за исключением первых трех, зарегистрированных в регионе Лацио, которые, возможно, заразились в КНР").История коронавируса в Италии такая :(центр Рим) были выявлены пара пожилых китайцев с коронавирусом, от них заразился врач. Для этих троих итальянские врачи предположили заражение вирусом в Китае.Институт подчеркивает, что в настоящее время невозможно восстановить для всех пациентов цепь передачи инфекции. Однако для большинства случаев, зарегистрированных в Италии, можно с уверенностью говорить об эпидемиологической связи со случаями, диагностированными в трех регионах - Ломбардии, Эмилии-Романии и Венето.Это говорит о том, что. И не от одного заболевшего иранца, а. Все эти регионы граничат между собою и имеют выход к Адриатическому морю.Я привожу итальянский текст-оригинал с тем, чтобы его перевели читатели, знающие итальянский язык.La trasmissione dell’infezione da Sars-Cov-2 è avvenuta in Italia per tutti i casi, ad eccezione dei primi tre segnalati dalla regione Lazio che si sono verosimilmente infettati in Cina, ed è stata poi segnalata dalla regione Lombardia una persona di nazionalità iraniana, tuttavia non è stato indicato dove possa essere avvenuto il contagio anche se la persona si è verosimilmente infettata in Iran. Lo suggerisce l’indagine epidemiologica condotta dall’Istituto Superiore di Sanità, contenuta nell’approfondimento che verrà pubblicato a partire da oggi il martedì e il venerdì sul sito Epicentro.Attualmente, si legge nel documento basato sulla situazione alle ore 10 del 9 marzo 2020, non è possibile ricostruire, per tutti i pazienti, la catena di trasmissione dell’infezione. La maggior parte dei casi segnalati in Italia riportano un collegamento epidemiologico con altri casi diagnosticati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le zone più colpite dall’epidemia.Lo stato clinico è disponibile solo per 2.539 casi, di cui 518 (9,8%) asintomatici, 270 (5,1%) pauci-sintomatici, 1.622 (30,7%) con sintomi per cui non viene specificato il livello di gravità, 1.593 (30,1%) con sintomi lievi, 297 (5,6%) con sintomi severi, 985 (18,6%) critici. Il 21% dei casi risulta ospedalizzato, e tra quelli di cui si conosce il reparto di ricovero (1.545) il 12% risulta in terapia intensiva. L’età mediana è di 69 anni (0-18 anni: 0%; 19-50 anni: 10%; 51-70 anni: 46%; >70 anni: 44%).“L’indagine – ha sottolineato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro – rileva una percentuale significativa di casi sotto i 30 anni, un dato che conferma quanto questa fascia di età sia cruciale nella trasmissione del virus”.Передача инфекции Sars-Cov-2 произошла в Италии во всех случаях, за исключением первых трех случаев, зарегистрированных в регионе Лацио, которые, вероятно, были заражены в Китае, а о человеке иранской национальности позже сообщили в регионе Ломбардия. тем не менее, не было указано, где могла произойти инфекция, даже если человек мог заразиться в Иране. Это подтверждается эпидемиологическим исследованием, проведенным Istituto Superiore di Sanità, которое содержится в подробном анализе, который будет опубликован сегодня, во вторник и пятницу, на веб-сайте Epicentro .В настоящее время мы читаем в документе, основанном на ситуации в 10 часов утра 9 марта 2020 года, для всех пациентов невозможно восстановить цепь передачи инфекции. В большинстве случаев, зарегистрированных в Италии, сообщается об эпидемиологической связи с другими случаями, диагностированными в Ломбардии, Эмилии-Романье и Венето, районах, наиболее пострадавших от эпидемии.Клинический статус доступен только для 2539 случаев, из которых у 518 (9,8%) - бессимптомный, у 270 (5,1%) - страхо-симптоматический, у 1622 (30,7%) - симптомы, для которых уровень тяжести не указан. 1593 (30,1%) с легкими симптомами, 297 (5,6%) с тяжелыми симптомами, 985 (18,6%) критическими. 21% случаев госпитализированы, а среди тех, чья госпитализация известна (1545), 12% находятся в реанимации. Средний возраст составляет 69 лет (0–18 лет: 0%; 19–50 лет: 10%; 51–70 лет: 46%;> 70 лет: 44%).источник