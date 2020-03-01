Врачи Луганска не уверены, что коронавирус сезонная паталогия. Имунного ответа нет



«Часто спрашивают — влияет ли сезон на такие патологии? Если расценивать опыт прошлых лет, то влияет. Однако на сегодняшний момент по рассматриваемой патологии практически нет достоверной информации, говорящей о том, что она имеет сезонность. Даже до конца не определен инкубационный период, он просто ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) определен пока в 14 дней. Однако есть случаи, когда этот период был длиннее. К сожалению, есть факты повторного заболевания, когда человек перенес и заболел повторно. Нет иммунного ответа, что не позволяет с уверенностью говорить, что будет сезонность. Но вирус нестойкий во внешней среде и при температуре выше 25 градусов на улице он погибает естественным путем», — рассказал Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 06:05 198 О влиянии сезона на активность распространения коронавируса и готовности к борьбе с пандемией в ЛНР, рассказал главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. Об этом пишет ЛИЦ.«Часто спрашивают — влияет ли сезон на такие патологии? Если расценивать опыт прошлых лет, то влияет. Однако на сегодняшний момент по рассматриваемой патологии практически нет достоверной информации, говорящей о том, что она имеет сезонность. Даже до конца не определен инкубационный период, он просто ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) определен пока в 14 дней. Однако есть случаи, когда этот период был длиннее. К сожалению, есть факты повторного заболевания, когда человек перенес и заболел повторно. Нет иммунного ответа, что не позволяет с уверенностью говорить, что будет сезонность. Но вирус нестойкий во внешней среде и при температуре выше 25 градусов на улице он погибает естественным путем», — рассказал Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 06:05 198

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