В Северодонецке жители скупают продукты длительного хранения. Полки супермаркетов пустеют. ФОТО
В северодонецких супермаркетах начали проводится меры безопасности для людей. В Сильпо установили дезинфекторы для рук, а в АТБ сотрудники работают в масках.
«Это превентивные методы которые необходимы, что бы хоть немного успокоить и обезопасить жителей нашего города», — пишет сайт 06452.com.ua.
Постепенно пустеющие полки в супермаркетах, говорят о том, что северодончане испытывают тревогу и волнуются о текущих событиях происходящих в мире.
Есть и другая категория людей, которые спокойно и уравновешенно относятся к происходящему. Нужно понимать что ситуация в стране не критичная, но каждый имеет право на свою точку зрения.
«Так же обращаем внимание , что Правительство вовремя реагирует на сложившуюся в мире ситуацию и принимает вынужденные меры, поэтому конечно есть неудобства и негатив в социуме. Однако здравомыслящий человек оценит в положительном ключе важность таких действий и в дальнейшем увидит результаты от них. Верим, что в ближайшее время все закончится и мы вернемся к обычному ритму и образу жизни.
Ниже приводим фото которые не являются призывом к действию, а просто констатируют факты», — пишут журналисты сайта города Северодонецка.
Экономика - Сегодня, 07:32 343
«Это превентивные методы которые необходимы, что бы хоть немного успокоить и обезопасить жителей нашего города», — пишет сайт 06452.com.ua.
Постепенно пустеющие полки в супермаркетах, говорят о том, что северодончане испытывают тревогу и волнуются о текущих событиях происходящих в мире.
Есть и другая категория людей, которые спокойно и уравновешенно относятся к происходящему. Нужно понимать что ситуация в стране не критичная, но каждый имеет право на свою точку зрения.
«Так же обращаем внимание , что Правительство вовремя реагирует на сложившуюся в мире ситуацию и принимает вынужденные меры, поэтому конечно есть неудобства и негатив в социуме. Однако здравомыслящий человек оценит в положительном ключе важность таких действий и в дальнейшем увидит результаты от них. Верим, что в ближайшее время все закончится и мы вернемся к обычному ритму и образу жизни.
Ниже приводим фото которые не являются призывом к действию, а просто констатируют факты», — пишут журналисты сайта города Северодонецка.
Экономика - Сегодня, 07:32 343
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