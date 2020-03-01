В Лисичанске аптечный «бум»: масок уже нет, антисептики найти можно



Об этом в одном из региональных пабликов в социальной сети Facebook рассказывают местные жители, передает Час Пик.

Как пишет девушка, масок нет вообще, а вот антисептик ей все же удалось купить, но не сразу.

«Прошлась сегодня по «женским» магазинам в поисках антисептика. В «Еве» за полдня размели весь сегодняшний привоз. Может быть завтра подвезут, но скорее всего в понедельник. В аптеках пока еще есть (по крайней мере — в центральной), но масок нет. Продавец сказала, что когда появятся, будут стоить свыше 20 грн, т.к. их закупочная цена уже где-то в этом районе. Будьте здоровы!)», — пишет девушка.

Местные жители дают советы относительно дезинфекции рук. Кто-то предлагает мыло, кто-то спирт, а некоторые даже белизну.

«Мурашиний спирт в помощь. 6грн. + глицерин»,

«А просто руки с мылом мыть не пробовали?»,

«Пора и мыла купить. А шо там антисептик? Белизна, 7 грн литр»,

«Делайте сами антисептик..самогон в конце концов используйте», — пишут комментаторы.

Некоторые отмечают, что для паники нет причин — необходимые маски и антисептики купить все же можно, стоит только поискать.

«А я вчера была в аптеке напротив прокуратуры. Купила антисептик. Стоимость — 13 грн. Это искусственная паника»,

«Люди, в аптеках искать не пробовали. Сегодня 13.03.2020 в 17.30 купила в аптеке «36.6», - пишут горожане. Новости Региона - Сегодня, 08:38 7 Коронавирус опустошает магазины и аптеки. В порыве паники, вызванной вирусом, жители Лисичанска скупают банальные средства защиты, такие как маски и антисептики.Об этом в одном из региональных пабликов в социальной сети Facebook рассказывают местные жители, передает Час Пик.Как пишет девушка, масок нет вообще, а вот антисептик ей все же удалось купить, но не сразу.«Прошлась сегодня по «женским» магазинам в поисках антисептика. В «Еве» за полдня размели весь сегодняшний привоз. Может быть завтра подвезут, но скорее всего в понедельник. В аптеках пока еще есть (по крайней мере — в центральной), но масок нет. Продавец сказала, что когда появятся, будут стоить свыше 20 грн, т.к. их закупочная цена уже где-то в этом районе. Будьте здоровы!)», — пишет девушка.Местные жители дают советы относительно дезинфекции рук. Кто-то предлагает мыло, кто-то спирт, а некоторые даже белизну.«Мурашиний спирт в помощь. 6грн. + глицерин»,«А просто руки с мылом мыть не пробовали?»,«Пора и мыла купить. А шо там антисептик? Белизна, 7 грн литр»,«Делайте сами антисептик..самогон в конце концов используйте», — пишут комментаторы.Некоторые отмечают, что для паники нет причин — необходимые маски и антисептики купить все же можно, стоит только поискать.«А я вчера была в аптеке напротив прокуратуры. Купила антисептик. Стоимость — 13 грн. Это искусственная паника»,«Люди, в аптеках искать не пробовали. Сегодня 13.03.2020 в 17.30 купила в аптеке «36.6», - пишут горожане. Новости Региона - Сегодня, 08:38 7

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