В Крыму указали на ошибочность тезиса об В«оккупацииВ» полуострова

«Таким образом, референдум в Крыму, в том числе в городе Севастополе, состоявшийся 16 марта 2014 года, посредством которого жители полуострова самостоятельно на демократических началах определили свою судьбу, был проведен легитимно и должен быть признан таковым зарубежными государствами», – заключил Молохов.

Западные страны вопреки принципам международного права продолжают придерживаться тезисов об «оккупации» и «аннексии» Крыма, демонстрируя неуважение к местным жителям, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.Молохов напомнил, что некоторые западные страны, несмотря на то, что с момента референдума на полуострове прошло уже шесть лет, «упорно продвигают в международных организациях исторически ошибочные тезисы», проявляя, тем самым, неуважение к крымчанам и их волеизъявлению.Он подчеркнул, что общекрымский референдум в 2014 году был проведен законно и обосновано, и привел в качестве доказательств ряд аргументов.Молохов напомнил, что на Украине произошел антиконституционный государственный переворот и отсутствовала легитимная власть, поэтому крымчане в сложившихся условиях воспользовались правом на самозащиту путем создания сил самообороны. После этого крымский парламент обратился к президенту России с просьбой о содействии в обеспечении мира и спокойствия на территории Крыма, где на то время, согласно двусторонним российско-украинским международным договорам, базировался контингент Черноморского флота.«В Крыму состоялся референдум, одобривший отделение от Украины, и провозглашение государственной независимости легитимным представительным органом в лице Верховного совета Автономной Республики Крым. За этим последовало вступление независимого крымского государства в Российскую Федерацию и воссоединение с Россией в соответствии с волеизъявлением народа Крыма, что в корне исключает аннексию и оккупацию, о чем так любят говорить в западных странах», – РИА «Новости» слова Молохова.Он добавил, что Международный суд ООН в случае с Косово дал однозначный ответ, что одностороннее провозглашение независимости временными институтами самоуправления не нарушает какие-либо нормы международного права, в котором нет запрета на провозглашение независимости.Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.