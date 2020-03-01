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Советы мамочкам Луганска: как получить единовременное пособие по беременности и родам, а также при рождении ребенка

verter Сегодня, 10:000Новости
Советы мамочкам Луганска: как получить единовременное пособие по беременности и родам, а также при рождении ребенка
Газета «Жизнь Луганска» отозвалась на просьбу жительница города, котрая попросила разъяснить порядок выплат единовременного пособия по беременности и родам, а также при рождении ребенка.
Кому предоставляется право на получение данных пособий, где они оформляются и в какие сроки, журналистам газеты «ЖЛ» разъяснила начальник Управления по вопросам труда и социальной защиты населения Администрации города Луганска Галина Науменко.

Галина Валерьевна, расскажите, пожалуйста, пособие по беременности и родам полагается всем мамочкам или только тем, кто имеет стаж работы?

Право на назначение единовременного пособия по беременности и родам имеют беременные или уже родившие женщины, которые постоянно проживают на территории Луганска и не зарегистрированы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

неработающие женщины;

зарегистрированные в центре занятости по случаю безработицы;

аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки высших и средних учебных заведений;
-физические лица-предприниматели; уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения или организации,

Кто может оформить пособие при рождении ребенка?

Право на назначение единовременного пособия при рождении ребенка имеет один из родителей новорожденного ребенка либо опекун (временный опекун), усыновитель (удочеритель), которые постоянно проживают вместе с ребенком.

Какие документы должна предоставить женщина при оформлении пособия по беременности и родам?

Для назначения пособия по беременности и родам обязательно при себе нужно иметь:

паспорт,

идентификационный код,

справку с медицинского учреждения,

справку с центра занятости (для безработных), для студентки — справку с места учебы о том, что не получает стипендию.
Если женщина является физическим лицом-предпринимателем, то необходима справка о том, что она не зарегистрирована в системе общеобязательного государственного социального страхования ЛНР, а также копия свидетельства о регистрации физического лица-предпринимателя.
Если женщина была уволена в связи с ликвидацией предприятия, то ей необходимо предоставить справку ликвидационной комиссии (при условии предоставления беременной женщиной справки из Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством Луганской Народной Республики о неполучении выплаты по больничному листу в связи с беременностью и родами).
Также необходима копия трудовой книжки с предоставлением оригинала. Если трудовой нет, то нужно будет объяснять причину ее отсутствия.

А для оформления единовременного пособия на родившегося ребенка какие необходимы документы?

Паспорт и идентификационный код, само собой. Обязательно при себе иметь копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка, выписку (справку) о рождении ребенка, справку о составе семьи с места жительства. Повторюсь, что оформить данное пособие может любой из родителей, постоянно проживающий вместе с ребенком.

В каком размере выплачиваются пособия, и есть ли временные ограничения в подаче документов на их получение?
— Выплата единовременного пособия по беременности и родам в сумме 4 тысяч 500 рублей проводится, если обращение за его назначением поступило не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, и выплачивается женщинам за весь период отпуска.
Пособие при рождении ребенка назначается в сумме 20 тысяч 640 рублей при условии, что необходимые документы будут поданы в Управление труда и социальной защиты населения не позже чем через 12 календарных месяцев после рождения ребенка.

Напомните, пожалуйста, нашим читателям, куда необходимо обращаться за получением единовременных выплат?

По вопросам назначения данных выплат необходимо обращаться в Управление по вопросам труда и социальной защиты населения Администрации города Луганска по месту жительства.
Удобный город - Сегодня, 09:00 148

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