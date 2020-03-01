Советы мамочкам Луганска: как получить единовременное пособие по беременности и родам, а также при рождении ребенка
Газета «Жизнь Луганска» отозвалась на просьбу жительница города, котрая попросила разъяснить порядок выплат единовременного пособия по беременности и родам, а также при рождении ребенка.
Кому предоставляется право на получение данных пособий, где они оформляются и в какие сроки, журналистам газеты «ЖЛ» разъяснила начальник Управления по вопросам труда и социальной защиты населения Администрации города Луганска Галина Науменко.
—
Галина Валерьевна, расскажите, пожалуйста, пособие по беременности и родам полагается всем мамочкам или только тем, кто имеет стаж работы?
—
Право на назначение единовременного пособия по беременности и родам имеют беременные или уже родившие женщины, которые постоянно проживают на территории Луганска и не зарегистрированы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:
—
неработающие женщины;
—
зарегистрированные в центре занятости по случаю безработицы;
—
аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки высших и средних учебных заведений;
-физические лица-предприниматели; уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения или организации,
—
Кто может оформить пособие при рождении ребенка?
—
Право на назначение единовременного пособия при рождении ребенка имеет один из родителей новорожденного ребенка либо опекун (временный опекун), усыновитель (удочеритель), которые постоянно проживают вместе с ребенком.
—
Какие документы должна предоставить женщина при оформлении пособия по беременности и родам?
—
Для назначения пособия по беременности и родам обязательно при себе нужно иметь:
—
паспорт,
—
идентификационный код,
—
справку с медицинского учреждения,
—
справку с центра занятости (для безработных), для студентки — справку с места учебы о том, что не получает стипендию.
Если женщина является физическим лицом-предпринимателем, то необходима справка о том, что она не зарегистрирована в системе общеобязательного государственного социального страхования ЛНР, а также копия свидетельства о регистрации физического лица-предпринимателя.
Если женщина была уволена в связи с ликвидацией предприятия, то ей необходимо предоставить справку ликвидационной комиссии (при условии предоставления беременной женщиной справки из Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством Луганской Народной Республики о неполучении выплаты по больничному листу в связи с беременностью и родами).
Также необходима копия трудовой книжки с предоставлением оригинала. Если трудовой нет, то нужно будет объяснять причину ее отсутствия.
—
А для оформления единовременного пособия на родившегося ребенка какие необходимы документы?
—
Паспорт и идентификационный код, само собой. Обязательно при себе иметь копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка, выписку (справку) о рождении ребенка, справку о составе семьи с места жительства. Повторюсь, что оформить данное пособие может любой из родителей, постоянно проживающий вместе с ребенком.
—
В каком размере выплачиваются пособия, и есть ли временные ограничения в подаче документов на их получение?
— Выплата единовременного пособия по беременности и родам в сумме 4 тысяч 500 рублей проводится, если обращение за его назначением поступило не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, и выплачивается женщинам за весь период отпуска.
Пособие при рождении ребенка назначается в сумме 20 тысяч 640 рублей при условии, что необходимые документы будут поданы в Управление труда и социальной защиты населения не позже чем через 12 календарных месяцев после рождения ребенка.
—
Напомните, пожалуйста, нашим читателям, куда необходимо обращаться за получением единовременных выплат?
—
По вопросам назначения данных выплат необходимо обращаться в Управление по вопросам труда и социальной защиты населения Администрации города Луганска по месту жительства.
Удобный город - Сегодня, 09:00 148
Кому предоставляется право на получение данных пособий, где они оформляются и в какие сроки, журналистам газеты «ЖЛ» разъяснила начальник Управления по вопросам труда и социальной защиты населения Администрации города Луганска Галина Науменко.
—
Галина Валерьевна, расскажите, пожалуйста, пособие по беременности и родам полагается всем мамочкам или только тем, кто имеет стаж работы?
—
Право на назначение единовременного пособия по беременности и родам имеют беременные или уже родившие женщины, которые постоянно проживают на территории Луганска и не зарегистрированы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:
—
неработающие женщины;
—
зарегистрированные в центре занятости по случаю безработицы;
—
аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки высших и средних учебных заведений;
-физические лица-предприниматели; уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения или организации,
—
Кто может оформить пособие при рождении ребенка?
—
Право на назначение единовременного пособия при рождении ребенка имеет один из родителей новорожденного ребенка либо опекун (временный опекун), усыновитель (удочеритель), которые постоянно проживают вместе с ребенком.
—
Какие документы должна предоставить женщина при оформлении пособия по беременности и родам?
—
Для назначения пособия по беременности и родам обязательно при себе нужно иметь:
—
паспорт,
—
идентификационный код,
—
справку с медицинского учреждения,
—
справку с центра занятости (для безработных), для студентки — справку с места учебы о том, что не получает стипендию.
Если женщина является физическим лицом-предпринимателем, то необходима справка о том, что она не зарегистрирована в системе общеобязательного государственного социального страхования ЛНР, а также копия свидетельства о регистрации физического лица-предпринимателя.
Если женщина была уволена в связи с ликвидацией предприятия, то ей необходимо предоставить справку ликвидационной комиссии (при условии предоставления беременной женщиной справки из Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством Луганской Народной Республики о неполучении выплаты по больничному листу в связи с беременностью и родами).
Также необходима копия трудовой книжки с предоставлением оригинала. Если трудовой нет, то нужно будет объяснять причину ее отсутствия.
—
А для оформления единовременного пособия на родившегося ребенка какие необходимы документы?
—
Паспорт и идентификационный код, само собой. Обязательно при себе иметь копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка, выписку (справку) о рождении ребенка, справку о составе семьи с места жительства. Повторюсь, что оформить данное пособие может любой из родителей, постоянно проживающий вместе с ребенком.
—
В каком размере выплачиваются пособия, и есть ли временные ограничения в подаче документов на их получение?
— Выплата единовременного пособия по беременности и родам в сумме 4 тысяч 500 рублей проводится, если обращение за его назначением поступило не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, и выплачивается женщинам за весь период отпуска.
Пособие при рождении ребенка назначается в сумме 20 тысяч 640 рублей при условии, что необходимые документы будут поданы в Управление труда и социальной защиты населения не позже чем через 12 календарных месяцев после рождения ребенка.
—
Напомните, пожалуйста, нашим читателям, куда необходимо обращаться за получением единовременных выплат?
—
По вопросам назначения данных выплат необходимо обращаться в Управление по вопросам труда и социальной защиты населения Администрации города Луганска по месту жительства.
Удобный город - Сегодня, 09:00 148
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