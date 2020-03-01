Сегодня в Луганске днем до 5 градусов тепла, без осадков



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура днем — 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 2-4 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 2-4 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 17-18 марта в регионе ожидается переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

Погода в Луганске - Сегодня, 08:47 81 Температура воздуха в Луганске днем 16 марта до 5 градусов тепла, днем существенных осадков не ожидается, ветер северо-западный 9-14 м/с.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура днем — 3-5 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 2-4 градуса тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 2-4 градусов тепла днем.По предварительному прогнозу, 17-18 марта в регионе ожидается переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.Погода в Луганске - Сегодня, 08:47 81

Метки: {keywords}