Курс валют в Луганске на 16 марта
Государственный банк информирует о том, что 16 марта 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
73,1882 рубля
1 ЕВРО
81,8610 рубля
10 украинских гривен
28,0454 рубля
Курсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком
Покупка
Продажа
1 USD
66,50
74,50
1 EUR
74,50
83,00
10 UAH
25,00
28,10
Напомним, что 14 марта 2020 года были следующие официальные курсы:
1 доллар США
73,1882 рубля
1 ЕВРО
81,8610 рубля
10 украинских гривен
28,0454 рубля Экономика - Сегодня, 10:33 305
1 доллар США
73,1882 рубля
1 ЕВРО
81,8610 рубля
10 украинских гривен
28,0454 рубля
Курсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком
Покупка
Продажа
1 USD
66,50
74,50
1 EUR
74,50
83,00
10 UAH
25,00
28,10
Напомним, что 14 марта 2020 года были следующие официальные курсы:
1 доллар США
73,1882 рубля
1 ЕВРО
81,8610 рубля
10 украинских гривен
28,0454 рубля Экономика - Сегодня, 10:33 305
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