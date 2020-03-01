Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 16.03.2020
С сегодняшнего дня во всех КПВВ действуют дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения.
Так, прекращен пропуск через линию разграничения на выезд c временно неподконтрольной территории Украины граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), не имеющих постоянной регистрации места проживания на контролируемой территории Украины. А граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), имеющих постоянную регистрацию места жительства на контролируемой территории Украины — на въезд во временно неконтролируемую территорию Украины.
При этом пропуск указанных категорий граждан по зарегистрированному месту жительства будет осуществляться без ограничений.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился хотя и сохранял высокую динамику. В общем, через КПВВ последовало 55 тысяч человек и 5,9 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 12900 человек и 1425 транспортных средств;
«Марьинка» — 10725 человек и 1625 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 10820 человек и 1850 транспортных средств;
«Гнутово» — 4480 человек и 965 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 16055 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 0/20; «Марьинка» — 0/15; «Новотроицкое» — 0/0; «Гнутово» -0/10.
Вчера в КПВВ «Новотроицкое», «Майорское» и «Марьинка» пограничники зафиксировали шесть попыток предоставления неправомерной выгоды. Граждане Украины предлагали за деньги поспособствовать беспрепятственному пересечению линии разграничения. От таких предложений пограничники отказались и о данных фактах сообщили сотрудникам Нацполиции.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:15 1183
Так, прекращен пропуск через линию разграничения на выезд c временно неподконтрольной территории Украины граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), не имеющих постоянной регистрации места проживания на контролируемой территории Украины. А граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), имеющих постоянную регистрацию места жительства на контролируемой территории Украины — на въезд во временно неконтролируемую территорию Украины.
При этом пропуск указанных категорий граждан по зарегистрированному месту жительства будет осуществляться без ограничений.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился хотя и сохранял высокую динамику. В общем, через КПВВ последовало 55 тысяч человек и 5,9 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 12900 человек и 1425 транспортных средств;
«Марьинка» — 10725 человек и 1625 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 10820 человек и 1850 транспортных средств;
«Гнутово» — 4480 человек и 965 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 16055 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 0/20; «Марьинка» — 0/15; «Новотроицкое» — 0/0; «Гнутово» -0/10.
Вчера в КПВВ «Новотроицкое», «Майорское» и «Марьинка» пограничники зафиксировали шесть попыток предоставления неправомерной выгоды. Граждане Украины предлагали за деньги поспособствовать беспрепятственному пересечению линии разграничения. От таких предложений пограничники отказались и о данных фактах сообщили сотрудникам Нацполиции.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:15 1183
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