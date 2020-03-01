На КПВВ «Станица Луганская» идущих со стороны Украины тщательно проверяют. ВИДЕО
На пункте пропуска «Станица Луганская» проводят обязательный медосмотр всех идущих со стороны Украины с 8 утра и до 8 вечера.
«Каждому прибывшему проверяют температуру тела. Если есть какие-то сомнения у медицинских работников, то с данным человеком проводят беседу, собирают подробный анемнез, выясняют все обстоятельства и по результатам осмотра определяют дальнейшие действия. Все это у нас прописано в подробнейших инструкциях», — рассказал журналистам Демьян Пархомчук руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Новости Региона - Сегодня, 09:36 526
«Каждому прибывшему проверяют температуру тела. Если есть какие-то сомнения у медицинских работников, то с данным человеком проводят беседу, собирают подробный анемнез, выясняют все обстоятельства и по результатам осмотра определяют дальнейшие действия. Все это у нас прописано в подробнейших инструкциях», — рассказал журналистам Демьян Пархомчук руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Новости Региона - Сегодня, 09:36 526
Метки: {keywords}