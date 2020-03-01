Новые детали о закрытии КПВВ на Донбассе рассказал глава Донецкой ОГА
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко дал разъяснение относительно пересечения КПВВ в режиме ограниченного пропуска, который вводится с 16 марта по 3 апреля 2020 года.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на страницу Павла Кириленко в Фейсбуке.
Во время выезда с временно неподконтрольной территории:
По прибытии лица в контрольно-пропускной пункт будет осуществлена ??проверка и уточнено место постоянного (фактического, реального) ее / его проживания.
Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.
Если при проверке будет установлено, что лицо выехал/а на временно неподконтрольную территорию в период с 16 марта 2020, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.
Во время выезда к временно неподконтрольной территории:
По прибытии лица на КПВВ будет осуществлена ??проверка и уточнено место постоянного (фактического, реального) проживания.
Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.
Если при проверке выяснится, что лицо выехало с временно неподконтрольной территории в период с 16 марта 2020-му, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.
«Прошу всех с пониманием отнестись к таким ограничениям — они вводятся для того, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье», — подчеркнул Кириленко. Новости Донецка - Сегодня, 11:54 246
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на страницу Павла Кириленко в Фейсбуке.
Во время выезда с временно неподконтрольной территории:
По прибытии лица в контрольно-пропускной пункт будет осуществлена ??проверка и уточнено место постоянного (фактического, реального) ее / его проживания.
Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.
Если при проверке будет установлено, что лицо выехал/а на временно неподконтрольную территорию в период с 16 марта 2020, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.
Во время выезда к временно неподконтрольной территории:
По прибытии лица на КПВВ будет осуществлена ??проверка и уточнено место постоянного (фактического, реального) проживания.
Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.
Если при проверке выяснится, что лицо выехало с временно неподконтрольной территории в период с 16 марта 2020-му, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.
«Прошу всех с пониманием отнестись к таким ограничениям — они вводятся для того, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье», — подчеркнул Кириленко. Новости Донецка - Сегодня, 11:54 246
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