Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Украине
В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на телеграм-канал МОЗ Корнавірус_інфо
16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа по контактными лицами.
На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов. С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекцией. Новости Украины - Сегодня, 11:44 228
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на телеграм-канал МОЗ Корнавірус_інфо
16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа по контактными лицами.
На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов. С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекцией. Новости Украины - Сегодня, 11:44 228
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