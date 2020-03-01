Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Лишение журналисток аккредитации

Sergey Сегодня, 12:450Новости
Лишение журналисток аккредитации

Всего через неделю после того, как я написал заметку «Зачем говорить о войне», двух журналисток лишили военной аккредитации за посещение фронтового посёлка Зайцево без согласования с Корпусом ДНР.
О случившемся я узнал из Telegram-канала Игоря Димитриева «Русский ориенталист». Востоковед рассказал о том, что за посещение Зайцево без согласования корреспондента News-Front Екатерину Катину и журналистку EA DAILY Кристину Мельникову лишили аккредитации на четыре месяца. Девушки делали репортажи о ночных обстрелах посёлка, общались с мирными жителями, а после на выезде из села их задержали военнослужащие комендатуры ДНР. Вскоре их отпустили.

Долгое время журналисты не писали о том, что произошло. В сети они не комментировали инцидент, что было в новинку. Обычно Мельникова эмоционально и с подробностями расписывает, что приключилось с ней, а в этот раз была тишина.
Я решил связаться с Кристиной, чтобы выяснить, что произошло 8 марта.
Нас отвезли в комендатуру, а потом лишили аккредитации
Военный корреспондент рассказала, что они вместе с Катиной отправились прифронтовой поселок Зайцево, что на окраине Горловки. Накануне село было обстреляно со стороны ВСУ.
Денис Григорюк

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: