Лишение журналисток аккредитации

Всего через неделю после того, как я написал заметку «Зачем говорить о войне», двух журналисток лишили военной аккредитации за посещение фронтового посёлка Зайцево без согласования с Корпусом ДНР.О случившемся я узнал из Telegram-канала Игоря Димитриева «Русский ориенталист». Востоковед рассказал о том, что за посещение Зайцево без согласования корреспондента News-Front Екатерину Катину и журналистку EA DAILY Кристину Мельникову лишили аккредитации на четыре месяца. Девушки делали репортажи о ночных обстрелах посёлка, общались с мирными жителями, а после на выезде из села их задержали военнослужащие комендатуры ДНР. Вскоре их отпустили.Долгое время журналисты не писали о том, что произошло. В сети они не комментировали инцидент, что было в новинку. Обычно Мельникова эмоционально и с подробностями расписывает, что приключилось с ней, а в этот раз была тишина.Я решил связаться с Кристиной, чтобы выяснить, что произошло 8 марта.Военный корреспондент рассказала, что они вместе с Катиной отправились прифронтовой поселок Зайцево, что на окраине Горловки. Накануне село было обстреляно со стороны ВСУ.Денис Григорюк