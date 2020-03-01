Жители Луганщины уверены, что Киев закрыл КПП в Станице вовсе не из-за угрозы коронавируса (ФОТО)

Жители Луганщины уверены, что украинская сторона ограничила пропуск людей через линию соприкосновения в районе Станицы Луганской вовсе не из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.О ситуации на линии соприкосновения в районе Станицы журналистам рассказали сами жители, которые сегодня безуспешно пытались пересечь украинский пункт пропуска. Они сообщили, что по новым правилам с 16 марта пересечь украинский контрольно-пропускной пункт (КПП) со стороны Станицы теперь могут только лица, имеющие прописку на территории ЛНР. Соответственно, на украинскую сторону киевские силовики пускают только граждан, имеющих прописку на подконтрольной Украине территории."Это издевательство. Не пропускают никого – стариков, инвалидов, беременных – никого! Мы для них угроза, видите ли. А ведь это у них этот вирус гуляет. Кому бояться надо?" - возмутилась жительница Стаханова Тамара."Так не пускают даже тех, у кого есть временная прописка на Украине – это как вообще можно? Они (киевские силовики) так и говорят, что давно надо было закрыть границу, получается, коронавирус тут не причем", - добавила она.Пенсионер Алексей Бойченко рассказал, что на украинском блокпосту его "просто послали", не дав никаких объяснений."Мне так и сказали, если без мата, то так: "Иди в свою Россию! Тут тебя не ждут". А так словечки у них погорячее были, конечно", - пожаловался пенсионер."Какой там коронавирус? Это повод был у них такой, а закрыть проход (пункт пропуска) они давно хотели", - отметила пенсионерка Антонина.Она добавила, что сегодня украинская сторона также остановила движение социальных автобусов, которые регулярно курсировали на линии соприкосновения и которые ранее рекламировал президент Украины Владимир Зеленский."Разговаривать с ними (украинскими силовиками) невозможно, мы для них как скот", - отметил житель Луганска пенсионер Кирилл Шатунов.Он пояснил, что Украина использовала тему коронавируса для того, чтобы сэкономить на выплатах пенсий жителям Донбасса.Напомним, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом ввел на территории Республики режим повышенной готовности.Ранее в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщили, что украинская сторона рассматривает возможность закрытия 16 марта пункта пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской, официально - из-за угрозы COVID-19.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, под данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 169 тыс. человек, из них более 6,5 тыс. скончались, более 77 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.16 марта — Луганск