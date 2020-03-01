Коммунальщики Луганска за неделю убрали почти девять тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли почти девять тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

"На прошлой неделе вывезли 6303 кубометра ТБО (твердых бытовых отходов) от многоквартирного жилья, от частного сектора – 2612 кубических метров", – отметил он.

16 марта — Луганск