Правительство ЛНР продлит срок регистрации автомобилей на три месяца

Правительство Республики совместно с МВД ЛНР приняли решение о продлении срока обязательной регистрации автомобилей на три месяца. Об этом заявил министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции Игорь Корнет.

Он напомнил, что согласно постановлению Совета министров ЛНР (ныне Правительство ЛНР) от 13 февраля 2018 года № 84/18, физические лица, которые эксплуатируют на территории Луганской Народной Республики транспортные средства с украинской регистрацией должны были пройти государственную регистрацию в УГИБДД МВД ЛНР до 31 декабря 2019 года.

"Отмечу, что со стороны Министерства внутренних дел были предприняты все необходимые меры для того, чтобы граждане смогли пройти процедуру регистрации транспортных средств в срок. Был увеличен график работы всех подразделений МРЭО, открыты дополнительные отделения МРЭО УГИБДД МВД ЛНР", - подчеркнул руководитель ведомства.

"Для прохождения регистрации транспортных средств в МРЭО УГИБДД МВД ЛНР было отведено более полутора лет, и у тех граждан, которые сознательно отнеслись к требованиям, установленным Правительством и в первых рядах прошли процедуру регистрации, это не вызвало никаких затруднений и неудобств", - добавил Корнет.

Он отметил, что к окончанию отведенного срока, а именно с октября 2019 года, количество обращений по регистрации транспортных средств значительно увеличилось.

"Так, в марте 2019 года МРЭО УГИБДД МВД ЛНР проведено порядка 4 200 регистрационных операций, а в октябре 2019 года уже более 11 000. Это связано с тем, что многие граждане несознательно отнеслись к выполнению требований Постановления и отложили процедуру регистрации на последний момент", - пояснил министр внутренних дел Республики.

"Как следствие – сотрудниками МРЭО УГИБДД МВД ЛНР в 2019 году выдано более 89 тысяч (на 187% больше, чем за 2018 год) свидетельств о регистрации транспортных средств, в 2018 году – порядка 31 тысячи", - сообщил Корнет, напомнив, что в связи с этим 22 ноября 2019 года было принято решение о продлении срока прохождения процедуры регистрации и перерегистрации транспортных средств до 31 марта 2020 года.

"Несмотря на то, что сотрудники межрайонных регистрационно-экзаменационных подразделений работают в усиленном режиме и регистрация транспортных средств проводится в максимально сжатые сроки, многие граждане не успевают пройти регистрацию транспортных средств до 31 марта текущего года, - констатировал руководитель МВД. - Количество проводимых операций по регистрации и изменению учетных данных в январе и феврале 2020 года возросло в 5,5 раз в сравнении с 2019 годом".

"В связи со сложившейся на данный момент ситуацией, Министерством внутренних дел совместно с председателем Правительства ЛНР принято решение о продлении срока обязательной регистрации транспортных средств в МРЭО УГИБДД МВД ЛНР на три месяца", - заявил Корнет.

16 марта — Луганск