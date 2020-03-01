Зеленский, как и Порошенко, пошел на поводу у националистов ради наживы – молодежный лидер

Президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, пошел на поводу у националистов ради кратковременной наживы. Об этом ЛИЦ заявил заместитель председателя Молодежного парламента ЛНР Дмитрий Никитенко.

"Президент Украины боится вступать в конфликт с националистическим меньшинством. Несмотря на очевидную необходимость урегулирования конфликта в Донбассе при непосредственном участии представителей Донецкой и Луганской Народных Республик, несмотря на уже повсеместное признание войны в Донбассе гражданской, а никакой не "оккупацией со стороны Российской Федерации", он не может сказать четкое "нет" подонкам, развалившим Украину", - отметил Никитенко.

"Удивительно то, что большинство людей, кричащих о необходимости продолжения военных действий практически не понимают, что такое война. Они не сидели в блиндажах и окопах, они не различают звуки прилета и отлета, они не способны осознавать реальную ответственность за свои лозунги", - продолжил молодежный лидер.

Он добавил, что в этой связи нельзя не вспомнить призывов к миру, которые Зеленский озвучивал в период борьбы за президентское кресло.

"Именно из-за них за него голосовали военнослужащие, - подчеркнул заместитель председателя Молодежного парламента ЛНР. - Некоторые из них просто устали быть пушечным мясом и разменной монетой для вороватых политиков, а часть из них реально осознала, что на протяжении шести лет ВСУ убивает мирных граждан, защищающих свою землю".

"Согласно данным ЦИК Украины, и в первом, и во втором туре военнослужащие, которые находятся на передовой, голосовали за Зеленского. Но их доверие он тоже не оправдал. Как и его предшественник, господин Зе пошел на поводу у бандеровцев, националистов и преступников ради кратковременной наживы", - заявил Никитенко.

16 марта — Луганск