Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Получены результаты теста на первое подозрение на коронавирус в Луганской области

bot Сегодня, 14:004Новости
Получены результаты теста на первое подозрение на коронавирус в Луганской области
Подозрение на COVID-19 в Луганской области не подтвердилось, передает Департамент здравоохранения Луганской обладминистрации.
Напомним, 13 марта было зарегистрировано первое подозрение на COVID-19 в Луганской области.
«Человек изолирован, находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. Определены все контакты, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным надзором», — писал источник.
Обследование проводилось вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины в Киеве. Новости Региона - Сегодня, 13:34 219

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: