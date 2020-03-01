Получены результаты теста на первое подозрение на коронавирус в Луганской области



Напомним, 13 марта было зарегистрировано первое подозрение на COVID-19 в Луганской области.

«Человек изолирован, находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. Определены все контакты, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным надзором», — писал источник.

Обследование проводилось вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины в Киеве. Новости Региона - Сегодня, 13:34 219 Подозрение на COVID-19 в Луганской области не подтвердилось, передает Департамент здравоохранения Луганской обладминистрации.Напомним, 13 марта было зарегистрировано первое подозрение на COVID-19 в Луганской области.«Человек изолирован, находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. Определены все контакты, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным надзором», — писал источник.Обследование проводилось вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины в Киеве. Новости Региона - Сегодня, 13:34 219

Метки: {keywords}