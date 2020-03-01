Федерация профсоюзов ЛНР поздравила крымчан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Федерация профсоюзов (ФП) ЛНР поздравила жителей Республики Крым с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и шестой годовщиной Крымской весны. Об этом сообщили в ФП ЛНР.

Поздравления были направлены в адрес главы Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Государственного совета Владимира Константинова, депутата Государственной Думы Российской Федерации, координатора Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрея Козенко, депутата Государственной Думы Российской Федерации Натальи Поклонской, временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, а также коллег из Федерации независимых профсоюзов Крыма и Севастопольского объединения организаций профсоюзов.

"От имени Федерации профсоюзов ЛНР, трудовых коллективов Луганщины поздравляем вас, а в вашем лице – всех крымчан с Днем воссоединения Крыма с Россией и годовщиной Крымской весны. Жителей многонационального полуострова объединяет особый крымский дух и любовь к Родине. Именно единство помогло крымчанам достойно ответить на исторические вызовы времени и в 2014 году воплотить в жизнь свою мечту – воссоединиться с Россией!" – говорится в тексте поздравления на имя главы Республики Крым.

"Шесть лет назад Крым стал неотъемлемой частью России. Одной страной. Этот день стал общим праздником Крыма и Донбасса. Праздником нашей общей Родины – России. Крым получил мощный толчок для развития, возможность построить новое настоящее. Все то, о чем крымчане мечтали, и даже то, о чем не решались мечтать, становится сегодня вполне осязаемой реальностью", – сказано в поздравлении, направленном в адрес Козенко.

В тексте письма, направленного в адрес председателя Государственного совета Республики Крым, подчеркивается, что "этот день стал общим праздником Крыма и Донбасса".

"Тогда, в 2014 году, мы, затаив дыхание, наблюдали за событиями в Крыму. Мы переживали и радовались вместе с вами… И пусть этот знаменательный день всегда будет примером единства и сплоченности нашего народа", – сказано в поздравлении.

"Трудовые коллективы Донбасса, являющегося исконно русской землей, связанного с Россией единством исторических судеб, традиций и культуры, восхищаются единством крымчан, отдавших свой голос за мир, стабильность и процветание. Этот праздник еще раз напоминает нам: наша сила – в единстве!" – говорится в тексте письма, адресованного коллегам из Федерации независимых профсоюзов Крыма.

В ФП ЛНР отметили, что в праздничных приветствиях профсоюзы Республики пожелали всем жителям Крыма и Севастополя "мира и согласия, единства и взаимопонимания, достатка и благополучия каждой семье, здоровья и благополучия".

Кроме того, приветствия своим крымским и севастопольским коллегам направили и общереспубликанские отраслевые профсоюзы.

16 марта — Луганск