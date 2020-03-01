Уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске на 26% ниже эпидпорога – СЭС

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске на 26% ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в столичной администрации со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.

"Уровень заболеваемости ОРВИ на 26% ниже эпидемического порога. За прошлую неделю заболело 1400 луганчан", – отметил он.

"Случаев гриппа не зарегистрировано", – добавил Гаврик.

Ранее и.о. главврача сообщал, что по состоянию на 10 марта уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске был на 5% ниже эпидемического порога.

Напомним, администрация Луганска приняла решение о возобновлении с 25 февраля учебного процесса в столичных школах, прерванного в связи с карантином из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся. В пресс-службе напомнили, что ранее городские власти продлевали карантин во всех учреждениях образования Луганска до 22 февраля. По состоянию на 1 февраля карантин действовал в 13 образовательных учреждениях столицы Республики.

Ранее Гаврик отмечал, что лечебные учреждения и аптеки Луганска готовы к оказанию медицинской помощи заболевшим гриппом и ОРВИ, а также профилактическим мероприятиям по их предупреждению.

16 марта — Луганск