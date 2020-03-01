Зеленский продолжает преступную и коррупционную политику Порошенко – активист

Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии руководить страной и продолжает преступную и коррупционную политику бывшего президента Петра Порошенко. Об этом ЛИЦ заявила специалист Краснодонского территориального отделения общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Гульфия Волобуева.

"На последних выборах украинцы избрали (президентом) человека не из политики, а популярного комика. И, как подтверждают последние новости, он не в состоянии руководить страной. Все действия президента демонстрируют избирателям, что, выбрав его, они ничего не поменяли, преступная и коррупционная политика Порошенко продолжена Зеленским", – отметила она.

"Если же вспомнить его предвыборную программу, то основное обещание Зеленского – это прекращение войны. Это же он обещает и сейчас, словно попугай. Но, несмотря на слова президента Украины, обстрелы продолжаются, продолжают гибнуть мирные люди, и ситуация все больше накаляется", – сказала Волобуева.

Активист добавила, что Зеленский "не в состоянии управлять армией, националистами, экономикой – он только обещает, но не делает".

"Слуга народа" – это лишь образ из сериала и управляемая Западом личность, но не президент", – подчеркнула она.

16 марта — Луганск