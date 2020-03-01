Нарушения санитарных норм привели к госпитализации более 10 бойцов ВСУ – Народная милиция

Более 10 военнослужащих одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), попали в больницы с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями из-за нарушений санитарных норм. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По информации из 59-й бригады, личный состав одного из подразделений уже две недели кормят просроченными продуктами с истекшим сроком годности. Ожидая замены из зоны "ООС", начальник продовольственной службы соединения таким образом списывает продукты. Также при приготовлении пищи поварами нарушаются санитарные нормы. Контроль за качеством приготовления пищи должностными лицами 59-й бригады не осуществляется", - рассказал Осадчий.

Он отметил, что на все обращения и жалобы личного состава к командованию им предлагают питаться за свой счет.

"В связи с данными нарушениями в подразделениях 59-й бригады резко возросло количество кишечных и инфекционных заболеваний. Только в течение прошлой недели госпитализированы 13 военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

"Командованием оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" до 28 марта запланирована работа сотрудников военной службы правопорядка (ВСП) с целью проверки организации питания и соблюдения санитарных норм в соединениях и частях группировки", - добавил Осадчий.

Ранее он отмечал, что более 100 военнослужащих ВСУ с начала года поступили в лечебные учреждения в зоне проведения так называемой "ООС" с дизентерией и кишечными инфекциями, которые стали результатом отравления некачественными продуктами.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 марта — Луганск