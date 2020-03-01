Комиссия выявила в бригаде ВСУ недостачу 17 тонн дизтоплива – Народная милиция

Комиссия выявила в одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), недостачу 17 тонн дизельного топлива. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "в связи с масштабными хищениями военного имущества в подразделениях 59-й отдельной мотопехотной бригады (омпбр) командование "ООС" направило в бригаду комиссию для проверки службы горюче-смазочных материалов (ГСМ)".

"В ходе работы комиссии выявлена недостача 17 тонн дизельного топлива", – сообщил Осадчий.

"Также установлено, что для выполнения боевых задач военнослужащие 11-го батальона 59-й бригады вынуждены приобретать ГСМ за свой счет. В настоящее время проводится разбирательство по данному факту", – добавил представитель Народной милиции.

Он отметил, что "комиссией выявлена причастность командира бригады (полковника Геннадия) Шаповалова к продажам топлива".

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что проверяющие выявили массовые хищения снаряжения, техники, оружия и боеприпасов в подразделениях ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой "ООС".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 марта — Луганск