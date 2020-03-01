В Севастополе на повороте столкнулись два Mitsubishi, оба водителя пострадали

Вблизи остановки «35 береговая батарея» в Севастополе произошло ДТП с участием автомобилей Mitsubishi Diamante и Mitsubishi L200. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Севастополю.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по городу СевастополюПо прибытии сотрудники пожарно-спасательной части обнаружили, что случилось лобовое столкновение двух легковых иномарок, в результате чего пострадали водители. Одному из них потребовалась деблокировка. Обоих пострадавших забрала скорая помощь.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по городу СевастополюВ соцсети «ВКонтакте» под фото с места происшествия автолюбители Крыма утверждают, что виновник ДТП — водитель Mitsubishi Diamante:— Похоже «Диамант» виноват. Он из балки быстро выезжал, а там поворот с ограниченной видимостью. И ям накопали вдоль дороги с обеих сторон — большие кучи земли ограничивают обзор.— Проезжали мимо, только скорая отъехала, пожарная машина тушила… Говорят, на этом месте часто аварии. Здесь «мицубиси», поднимаясь наверх, не вписалась в поворот. Вообще не видно, что и кто там наверху, поэтому, пожалуйста, не летайте!Источник