Оргкомитет предложил три варианта программы выступлений для участников конкурса чтецов

Организационный комитет предложил три варианта программы выступлений для участников республиканского открытого конкурса чтецов имени народного артиста Украины Владимира Куркина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на оргкомитет.

Организаторами конкурса выступили ЛГАКИ, Луганский центр народного творчества (ЛЦНТ), Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной и Центр поддержки и развития воспитательной работы детей и учащейся молодежи при поддержке МКСМ и Министерства образования и науки ЛНР.

"Прослушивания выступлений конкурсантов будут проходить публично, программу выступления конкурсанты выполняют на память. Конкурсную программу участники выбирают самостоятельно: одно из произведений различных жанров художественного чтения среди трех предложенных вариантов", – говорится в сообщении.

Так, в первом варианте программы конкурсантам предлагается выбрать произведение одного из следующих жанров:

- литературно-художественное произведение или произведение в стихотворной форме, лирическое стихотворение гражданской, любовной, пейзажной, философской лирики;

- эпическое или лирико-эпическое произведение – балладу, былину, поэму;

- литературно-художественное произведение в прозаической форме – рассказ или отрывок из рассказа, повести, романа, новеллы;

- авторскую сказку;

- юмористическое или сатирическое произведение: рассказ, байку, шутку, анекдот в прозаической или стихотворной форме, эстрадный монолог, фейлетон или рассказ, пародию, музыкальные куплеты, частушки;

- произведение устного народного творчества – народную сказку, легенду, пересказ, былину, сказание;

- авторское произведение участника конкурса.

"Второй вариант конкурсной программы предусматривает подготовку литературной или литературно-музыкальной композиции по произведениям современных отечественных авторов, авторов мировой литературы в прозе либо в стихотворной форме или по произведениям устного народного творчества", – отметили в оргкомитете.

В третьем варианте программы конкурсантам предлагается подготовить моноспектакль.

"Длительность конкурсной программы для первого и второго вариантов – до семи минут, для третьего варианта – до 15 минут", – уточнили организаторы.

Конкурс пройдет 30 и 31 марта на базе ЛГАКИ имени Матусовского. В нем могут принять участие сольные исполнители, участники коллективов художественного слова, школьных, молодежных, любительских театральных и художественных коллективов разных направлений, а также любительские художественные коллективы. Выступления участников и коллективов жюри будет оценивать в трех возрастных категориях: 9-13 лет; 14-17 лет; 18-21 год.

Конкурсантам на выбор предлагаются номинации "Разговорный жанр", "Юмористические и сатирические произведения", "Моноспектакль", "Авторское произведение участника", "Устное народное творчество", "Художественные произведения в стихотворной форме", "Прозаические произведения", "Литературная/литературно-музыкальная композиция".

Желающим поучаствовать в конкурсе необходимо не позднее 20 марта прислать заполненную заявку на электронные адреса организаторов: konkurskurkin@rambler.ru, locnt@yandex.ru – для самодеятельных театральных коллективов учреждений культуры и искусств, lgdxtt@mail.ru – для самодеятельных театральных коллективов учреждений образования и науки.

По итогам прослушиваний жюри определит победителей в номинациях, которые получат дипломы и денежные призы до 50 тыс. рублей. Кроме того, условиями конкурса предусмотрены поощрительные награды в размере 30 тыс. рублей для участников, которые не заняли призовых мест, однако впечатлили судейскую коллегию.

Кроме того, лучшим молодым исполнителям будут предоставлены рекомендации для поступления в ЛГАКИ имени Матусовского.

Подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе и скачать образец заявки на участие можно в положении о проведении мероприятия, размещенном на официальном сайте МКСМ и на сайте ЛГАКИ.

Напомним, 30 марта 2019 года победители открытого республиканского конкурса чтецов имени Владимира Куркина, в том числе восемь человек из подконтрольных Киеву районов Луганщины, получили дипломы и денежные призы.

В 2018 году в открытом республиканском конкурсе имени Владимира Куркина приняли участие около 500 чтецов из ЛНР и подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Владимир Гаврилович Куркин (1942-2009) – актер и режиссер Луганского академического украинского музыкально-драматического театра, народный артист Украины, профессор ЛГАКИ имени Михаила Матусовского. Куркин является непревзойденным мастером художественного слова, который внес большой вклад в развитие театрального искусства Луганщины. Кроме того, он известен как ведущий многих массовых театрализованных мероприятий международного уровня.

16 марта — Луганск