В Донецкой области ограничат посещение больных в медучреждениях
Медицинские учреждения Донецкой области введут ограничения на посещение пациентов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на пресс-конференции в Краматорске 16 марта, передает ОстроВ.
«Учреждения здравоохранения сегодня или завтра переведут на режим карантина. Посещение пациентов будет ограничено», — сказал Александр Педенко.
Он добавил, также, что на прошлой неделе в области было зафиксировано несколько ложных вызовов скорой помощи ради того, чтобы посмотреть, как быстро приедут медики.
«Мы работаем хорошо. Все на местах, никто не ушел в отпуск или на дистанционную работу. Не нужно нас проверять. Не нужно вызывать «скорую» ради того, чтобы посмотреть, за сколько времени она придет. Сведения по всем таким фактам будут переданы в полицию», — отметил Педенко. Новости Донецка - Сегодня, 16:49 46
Об этом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на пресс-конференции в Краматорске 16 марта, передает ОстроВ.
«Учреждения здравоохранения сегодня или завтра переведут на режим карантина. Посещение пациентов будет ограничено», — сказал Александр Педенко.
Он добавил, также, что на прошлой неделе в области было зафиксировано несколько ложных вызовов скорой помощи ради того, чтобы посмотреть, как быстро приедут медики.
«Мы работаем хорошо. Все на местах, никто не ушел в отпуск или на дистанционную работу. Не нужно нас проверять. Не нужно вызывать «скорую» ради того, чтобы посмотреть, за сколько времени она придет. Сведения по всем таким фактам будут переданы в полицию», — отметил Педенко. Новости Донецка - Сегодня, 16:49 46
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