Задолженность по оплате за коммуналку не повлияет на получение льгот и субсидий



Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко 16 марта 2020 на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, который состоялся в пресс-центре Правительства, передает ВВ.

«Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения назначенных субсидий в течение срока их получения, то есть до завершения текущего отопительного периода», - пояснил замминистра.

Виталий Музыченко сообщил, что наличие просроченной более двух месяцев задолженности влияет на право получения субсидии на следующий период их получение, что будет определяться, начиная с мая текущего года.

Таким образом, важно, чтобы в мае этого года у получателей льгот и субсидий отсутствовала просроченная более двух месяцев задолженность, сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).

Также заместитель Министра акцентировал внимание на том, что для оплаты ЖКУ не обязательно лично посещать отделения банков и Укрпочты, образуя очереди и скопления людей. На сегодня существует несколько вариантов оплаты услуг, которые позволяют сделать это дистанционно, в том числе используя онлайн-банкинг и Интернет.

«Обращаемся к родным и близким пенсионерам, пожилым людям и маломобильным категориям населения с просьбой помочь Вашим бабушкам, дедушкам, мамам, папам оплатить коммунальные услуги без посещения отделений банков и Укрпочты или сделать это за них», — резюмировал Виталий Музыченко. Новости Украины - Сегодня, 16:38 70 Граждане Украины будут получать начисленные льготы и субсидии, несмотря на наличие текущей задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко 16 марта 2020 на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, который состоялся в пресс-центре Правительства, передает ВВ.«Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения назначенных субсидий в течение срока их получения, то есть до завершения текущего отопительного периода», - пояснил замминистра.Виталий Музыченко сообщил, что наличие просроченной более двух месяцев задолженности влияет на право получения субсидии на следующий период их получение, что будет определяться, начиная с мая текущего года.Таким образом, важно, чтобысумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).Также заместитель Министра акцентировал внимание на том, что для оплаты ЖКУ не обязательно лично посещать отделения банков и Укрпочты, образуя очереди и скопления людей. На сегодня существует несколько вариантов оплаты услуг, которые позволяют сделать это дистанционно, в том числе используя онлайн-банкинг и Интернет.«Обращаемся к родным и близким пенсионерам, пожилым людям и маломобильным категориям населения с просьбой помочь Вашим бабушкам, дедушкам, мамам, папам оплатить коммунальные услуги без посещения отделений банков и Укрпочты или сделать это за них», — резюмировал Виталий Музыченко. Новости Украины - Сегодня, 16:38 70

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