Ситуация в пунктах пропуска днем 16 марта
С сегодняшнего дня, 16 марта, во всех КПВВ действуют дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения. Об этом утром сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 16 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Ирина: «10:29. Только что отзвонилась сестра с Майорска, т.к. у нее украинская прописка — в Украину пропустили без проблем и очередей, толпы людей со справками ВПЛ возвращаются назад, их не пропустили. В данный момент она едет в Харьков, одна в бусике».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Анна: «10:55. Свекровь ехала из Донецка на Курахово. Сегодня в 8:00 мск, со справкой переселенца не выпустили, вернули обратно»;
«Администратор»: «11:36. Марьинка. Пункт открыт, но выпускают только с украинской пропиской. Ни одной машины нет, пешая очередь 5 человек»;
Сергей: «13:27. Только что приехал на нулевой Украины, развернули. На Каргилле пустили без проблем»;
Татьяна: «14:04. В Курахово отец проехал по справке ВПЛ и документам с работы. Уже в Украине».
КПВВ «Станица Луганская»:
«Администратор»: «13:34. Станица Луганская. Сегодня с 50 лет в 14 часов (по местному времени, — ред.) ушел зеленый автобус на КПП с двумя пассажирами. На противоположной стороне маршрутка 452 пустая, прибывшая оттуда».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают. Новости Региона - Сегодня, 16:17 468
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 16 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Ирина: «10:29. Только что отзвонилась сестра с Майорска, т.к. у нее украинская прописка — в Украину пропустили без проблем и очередей, толпы людей со справками ВПЛ возвращаются назад, их не пропустили. В данный момент она едет в Харьков, одна в бусике».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Анна: «10:55. Свекровь ехала из Донецка на Курахово. Сегодня в 8:00 мск, со справкой переселенца не выпустили, вернули обратно»;
«Администратор»: «11:36. Марьинка. Пункт открыт, но выпускают только с украинской пропиской. Ни одной машины нет, пешая очередь 5 человек»;
Сергей: «13:27. Только что приехал на нулевой Украины, развернули. На Каргилле пустили без проблем»;
Татьяна: «14:04. В Курахово отец проехал по справке ВПЛ и документам с работы. Уже в Украине».
КПВВ «Станица Луганская»:
«Администратор»: «13:34. Станица Луганская. Сегодня с 50 лет в 14 часов (по местному времени, — ред.) ушел зеленый автобус на КПП с двумя пассажирами. На противоположной стороне маршрутка 452 пустая, прибывшая оттуда».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают. Новости Региона - Сегодня, 16:17 468
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