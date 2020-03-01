Ветеринары ЛНР разместили в лесах около 3 тыс. приманок для иммунизации диких животных

Ветеринары Республики в ходе весенней пероральной вакцинации против бешенства диких плотоядных разместили на территории лесных и охотничьих угодий около трех тыс. приманок. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

"Организация и проведение мероприятий по весенней кампании пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства обеспечены государственными унитарными предприятиями (ГУП) ЛНР "Луганское лесоохотничье хозяйство", "Свердловское лесоохотничье хозяйство", "Ивановское лесоохотничье хозяйство" совместно с общественными организациями и сотрудниками Государственной службы ветеринарной медицины (ГСВМ) Луганской Народной Республики", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что всего в рамках иммунизации "разложено около трех тысяч брикетов".

В ведомстве пояснили, что пероральная вакцина против бешенства представляет собой брикет размером со спичечную коробку серого или темно-коричневого цвета, которая изготовлена из съедобных продуктов и обладает специфическим запахом для привлечения животных. Содержимое брикета, проникая в организм, формирует иммунный ответ на 21 день после вакцинации.

Ранее в ГСВМ сообщали, что ветеринары Республики в ходе осенней пероральной вакцинации против бешенства диких плотоядных животных разложили на территории лесных и охотничьих угодий около 23 тыс. приманок.

Напомним, в 2017 году специалисты ГСВМ ЛНР привили против бешенства более 75 тыс. животных.

Ранее начальник Государственной службы ветеринарной медицины ЛНР Наталья Грабко сообщала, что гуманитарная помощь из России позволила полностью обеспечить ЛНР вакцинами против бешенства.

Заместитель директора Центра ветмедицины Светлана Пригода отмечала, что Республиканский государственный лабораторно-диагностический центр ветеринарной медицины получает необходимые препараты от поставщиков РФ и по линии гуманитарной помощи из России.

16 марта — Луганск