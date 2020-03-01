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Проект "Волонтер" передал канцнаборы подопечным центра реабилитации детей Стаханова (ФОТО)

root Сегодня, 17:3016Новости
Проект "Волонтер" передал канцнаборы подопечным центра реабилитации детей Стаханова (ФОТО)
























Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" посетили Стахановский центр социальной реабилитации детей-инвалидов и вручили его подопечным канцелярские наборы для рисования. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
"Активисты проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" сегодня посетили Стахановский центр социальной реабилитации детей-инвалидов. Мероприятие прошло в рамках акции "Мир Луганщине – с заботой о детях!" – говорится в сообщении.
"Глава Республики (Леонид Пасечник) уделяет большое внимание как молодежной политике, так и деткам с такими особенностями, как у вас. И сегодня активисты проекта "Волонтер" приехали к вам с подарками. Пусть эти подарки принесут вам удовольствие в рисовании. Я думаю, что каждый ребенок любит рисовать мир, солнце, голубое небо и маму с папой", – отметила помощник руководителя Стахановского территориального отделения движения Ольга Карякина.
В пресс-службе отметили, что в ходе всего мероприятия детей развлекали аниматоры – старуха Шапокляк и две мыши, которые играли с подопечными центра в различные игры.
"Вы безумно радостные и активные, желаю вам оставаться такими, несмотря ни на что", – обратилась к детям помощник координатора проекта "Волонтер" Анастасия Дробязкина.
В завершение праздника каждый подопечный центра получил в подарок канцелярский набор, в который входят альбом для рисования, краски, карандаши, кисти и пенал.
"Хочется поблагодарить проект "Волонтер" за внимание к нашему центру. Каждый ребенок получил прекрасный набор для рисования. Всем очень понравилось. Большое спасибо", – отметила участница мероприятия Анна Ватулина.
Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
16 марта — Луганск

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