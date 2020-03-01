Правозащитники подняли вопрос о дискриминации вынужденных переселенцев
С 16 марта до 3 апреля 2020 года в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения на Донбассе вводятся ограничения в пересечении пунктов в обоих направлениях. Исключение делается только для граждан, которые имеют постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории и которые возвращаются на эту территорию.
Правозащитники подняли вопрос о дискриминации вынужденных переселенцев. Они обращают внимание что, как показал карантин, при пересечении линии разграничения регистрация на мирной территории Украины, указанная в справке вынужденного переселенца, не равноценна аналогичной регистрации в паспорте.
Ограничения введены согласно приказу командующего Объединенными силами с целью противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщается на интернет-порталах Донецкой и Луганской государственных администраций.
Отметим, поскольку в ОРДЛО введены «ответные меры», это означает, что сообщение между мирной и неподконтрольной территориями Донбасса на этот период будет сведено на нет.
Правозащитные организации, такие, как Центр прав человека ZMINA, Офис по разработке гуманитарной политики Украины, Благотворительный Фонд «Право на защиту» и другие, назвали данное решение украинских властей дискриминационным: «Мы считаем, что введение полного запрета на пересечение КПВВ с временно неподконтрольными территориями для граждан Украины, которые не имеют зарегистрированного места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, является опасным решением, которое влечет за собой риски для жизни и здоровья граждан Украины, проживающих в оккупации, и противоречит политике реинтеграции», — говорится в обращении. Новости Украины - Сегодня, 17:23 55
Правозащитники подняли вопрос о дискриминации вынужденных переселенцев. Они обращают внимание что, как показал карантин, при пересечении линии разграничения регистрация на мирной территории Украины, указанная в справке вынужденного переселенца, не равноценна аналогичной регистрации в паспорте.
Ограничения введены согласно приказу командующего Объединенными силами с целью противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщается на интернет-порталах Донецкой и Луганской государственных администраций.
Отметим, поскольку в ОРДЛО введены «ответные меры», это означает, что сообщение между мирной и неподконтрольной территориями Донбасса на этот период будет сведено на нет.
Правозащитные организации, такие, как Центр прав человека ZMINA, Офис по разработке гуманитарной политики Украины, Благотворительный Фонд «Право на защиту» и другие, назвали данное решение украинских властей дискриминационным: «Мы считаем, что введение полного запрета на пересечение КПВВ с временно неподконтрольными территориями для граждан Украины, которые не имеют зарегистрированного места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, является опасным решением, которое влечет за собой риски для жизни и здоровья граждан Украины, проживающих в оккупации, и противоречит политике реинтеграции», — говорится в обращении. Новости Украины - Сегодня, 17:23 55
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