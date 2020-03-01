В ОРДЛО пропустят, но обратно не выпустят: сделано важное для переселенцев заявление



По его информации, на период карантина граждан, зарегистрированных на мирной территории, если они возвращаются к месту прописки из ОРДЛО, на мирную территорию пропустят даже в том случае, если у них выявлены признаки острого респираторного заболевания — в таких случаях их передадут медикам. На неподконтроьную территорию граждан с указанной в паспорте пропиской на мирной территории не пропустят.

«По каждому случаю форс-мажора — как-то смерть близкого человека, например, при наличии документа, подтверждающего данные обстоятельства, вопрос о пропуске через линию разграничения будет решать командование ООС», — подчеркнул Игорь Лизогуб. Новости Украины - Сегодня, 17:10 279 «Мы предупреждаем всех граждан Украины, что на период карантина украинцы с указанной в паспорте пропиской на неподконтрольной территории и со справкой переселенца (или же без таковой) могут пересечь линию разграничения, следуя к своему месту прописки, но обратно — на мирную территорию — их не пропустят до окончания карантина», — заявил «ФАКТАМ» Игорь Лизогуб, пресс-офицер Госпогранслужбы в районе операции Объединных сил.По его информации, на период карантина граждан, зарегистрированных на мирной территории, если они возвращаются к месту прописки из ОРДЛО, на мирную территорию пропустят даже в том случае, если у них выявлены признаки острого респираторного заболевания — в таких случаях их передадут медикам. На неподконтроьную территорию граждан с указанной в паспорте пропиской на мирной территории не пропустят.«По каждому случаю форс-мажора — как-то смерть близкого человека, например, при наличии документа, подтверждающего данные обстоятельства, вопрос о пропуске через линию разграничения будет решать командование ООС», — подчеркнул Игорь Лизогуб. Новости Украины - Сегодня, 17:10 279

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