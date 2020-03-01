Леонков назвал маневры Ту-142 возле Аляски сигналом Шойгу американцам...

«Морские охотники» Ту-142, предназначенные для обнаружения, идентификации и, в случае угрозы, уничтожения подводных лодок противника, отработали задачу, обнаружив всплытие американцев, которые пытались из этого сделать некий «праздник», – приводит издание слова специалиста.

Военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков в интервью ФАН прокомментировал полеты двух противолодочных самолетов Ту-142 ВКС РФ неподалеку от берегов Аляски.Маневры российской авиации проходили в международном воздушном пространстве без захода на территорию Соединенных Штатов. Тем не менее американское военное командование все-таки подняло в воздух истребители F-18 и F-22, которые сопроводили Ту-142 во время их полета.Алексей Леонков напомнил, что 5 марта текущего года под указом о развитии Арктики появилась подпись высшего руководства страны. Отдельно в нем были прописаны пункты, касающиеся военной политики в регионе. Среди прочего в документе предусмотрено наделение армейских подразделений, находящихся там, максимальными возможностями с целью обеспечения безопасности. И своего рода сигнал главы Минобороны Сергея Шойгу, по приказу которого в регионе были подняты в воздух Ту-142, стал реализацией этого указа.Обратил Леонков внимание и на тот факт, что российские самолеты не вторгались в воздушное пространство США. В то же время они четко дали понять, что Москва в меру своих компетенций, связанных с космосом, небом или морскими рубежами, держит под контролем арктический регион и Северный морской путь. В рамках международного законодательства по свободному судоходству Россия отлично справляется с этой работой, беря на себя всю ответственность за безопасность этого направления.«Если американцы этого не понимают, приходится им это показывать на практике», – заявил эксперт, добавив, что в случае с США только так понимание и приходит.Николай Коперник