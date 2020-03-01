ЧП-день 4-й. Власть с пониженной социальной ответственностью.

"На этой неделе на Терехова, вернее в Бурачках, русская эпидемслужба выловила итальянца, приехавшего из Латвии. Померили у него температуру, поскольку итальянец (а так поступают со всеми, кто из зон риска). Температура обнаружилась. Потом сделали экпресс-тест, выявили вирус. Примчалась бригада на каком-то навороченном пепелаце, упаковала, увезла лечить несчастного.При этом замечу - ЧУВАК СПОКОЙНО ПЕРЕСЕК ЛАТВИЙСКУЮ ГРАНИЦУ, где уже типа алярм на всю страну. Перед этим спокойно тусовался некоторое время в Латвии.Я вчера вечером выезжал из России. Так вот - на российской стороне работники уже который день в резиновых перчатках и масках. Во всех помещениях - регулярная дезинфекция спиртовыми растворами. Как бедные пограничницы в своих будках сидят - не понимаю. Они там под кайфом должны быть все время :)На латвийской границе - полное спокойствие. Только сами работники по собственной инициативе и с перепугу стараются держаться от клиентов подальше. Ни перчаток, ни масок не заметил." - пишет из Резекне Вадим Гилис.Вот уже 30 лет прошло со вроде бы как независимости и самостоятельности, а представители власти этого гордого прибалтийского "тигра" выглядят, как школяры, стащившие с полки банку с вареньем и жадно жрущие его под столом, пачкаясь и захлёбываясь, "пока взрослые не видят".Знаете чем озабочено правительство Латвии в свете двойного кризиса? Как быстро и правильно распилить дополнительный бюджет!Государство выделит до миллиарда евро на уменьшение экономических последствий "Covid-19" в виде финансовых инструментов для предприятий, заявил журналистам премьер-министр Латвии, гражданин США Кришьянис Кариньш.Население при этом выглядит исключительно как досадная помеха.Украина, Прибалтика и Польша у затаенным ужасом ожидают развития событий, в связи с возвращением множества людей, которых нереально посадить на-карантин. Такие массы народа не подлежат никакому контролю. И этот факт - сильно печалит власти Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Польши. - пишет Сергей Тищенко.Про правительство Латвии есть даже соответствующий анекдот с реализацией "сокровенных мечт" каждого конкретного чиновника:- Министр здравоохранения: "Вот просыпаюсь - и ни одного врача..."-Министр образования: "Вот просыпаюсь - и ни одного школьника..."-Министр среды: "Вот просыпаюсь - и никого..."Евросоюз, со всеми институциями, слинял в три дня. А сколько было пафосного трёпа про евроценности & солидарность! (Владимир Симиндей)"Европа превратилась в главный в мире распространитель коронавируса. В то время как Китай по большей части справился со вспышкой нового заболевания, а Россия и другие постсоветские страны успешно борются с распространением коронавируса, на европейцев в мире все больше смотрят как на зачумленных.. Эпидемия коронавируса ставит вопрос о будущем Евросоюза ребром: сможет ли дальше существовать этот проект, если он столь очевидно не способен отвечать на вызовы времени?" (RUBALTIK.RU)На фоне общей паники и гонки за вожделенной туалетной бумагой, всех приличнее выглядят жители Нидерландов. Во всяком случае они - самые позитивные:В Нидерландах образовались огромные очереди в кофешопы, где продаются разрешенную в стране марихуану. Местные жители спешат закупиться легкими наркотиками впрок, поскольку власти закрывают для посещения эти магазины из-за пандемии коронавируса, сообщает местный портал NOS.nl.Не менее духоподъёмно настроены американцы:Сегодня, в намеченный день легионера SS, который в Латвии является по значимости таким же, как в России - 9 мая эсэсовцы и их многочисленные члены фан-клуба позорно зассали.... Никаких шествий-парадов сегодня не было. Удивительные люди. Не боятся идти в штыковую на армию РФ (ну так они говорят) а крошечного вируса испугались. Нехорошо это. Не по эсэсовски...А тем временем, от коронавируса излечилось более 70 000 человек... Попробуй найти эту инфу. Всё только о панике. Зачем?Сергей Василье