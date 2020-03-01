Один житель ЛНР погиб на пожаре на минувшей неделе – МЧС

Пожарные МЧС ЛНР на минувшей неделе ликвидировали 180 пожаров, в результате одного из них погиб человек. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе ведомства.

"За минувшую неделю, с 9 по 15 марта, на территории ЛНР ликвидировано 180 пожаров, на которых один человек спасен, один погиб", - говорится в сообщении.

Так, вечером 13 марта в службу 101 Луганска поступило сообщение о загорании в частном доме на улице Артема. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили груду горящего мусора, на нем лежала 69-летняя женщина без признаков жизни в полностью сгоревшей одежде. Предполагаемая причина загорания – неосторожность владелицы домостроения при курении.

Ранее в МЧС ЛНР отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Ранее в пресс-службе МЧС ЛНР сообщали, что пожарные ЛНР в течение недели со 2 по 8 марта ликвидировали на территории Республики 386 пожаров, 357 из которых связаны с загоранием сухой травы. В результате пожаров за неделю погибли два человека.

16 марта — Луганск