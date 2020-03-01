Боксеры из Антрацита победили на турнире среди спортсменов детско-юношеских школ ЛНР (ФОТО)

Команда из Антрацита стала победителем открытого первенства по боксу среди воспитанников комплексных детско-юношеских спортивных школ (КДЮСШ) ЛНР. Об этом ЛИЦ сообщил президент Луганской республиканской федерации бокса имени Эдуарда Дидоренко Юрий Галенда.Соревнования, посвященныех 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли 14-15 марта базе Республиканского физкультурно-спортивного общества (РФСО) "Динамо". Их организаторами выступили Луганская республиканская федерация бокса имени Эдуарда Дидоренко, КДЮСШ Луганска и Республиканское физкультурно-спортивное общество (РФСО) МВД ЛНР "Динамо".В состязаниях приняли участие спортсмены 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 годов рождения из всех городов Луганской Народной Республики, а также гости из Донецкой Народной Республики."Общекомандное первое место заняла команда из Антрацита, тренером которой является Алексей Насонов. Кубок "За лучшую технико-тактическую подготовку" получил также спортсмен из КДЮСШ Антрацита - Евгений Осирный 2004 года рождения", - сообщил Галенда.Он отметил, что целью турнира является популяризация и развитие бокса в Луганской Народной Республики и привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям спортом."Задачей стояло посмотреть всех ребят, которые тренируются на базе комплексных детско-юношеских спортивных школ ЛНР, отобрать сильнейших спортсменов в команды для поездки на соревнования в Российскую Федерацию и Донецкую Народную Республику", - уточнил руководитель федерации."Это наши первые смотрины после получения нашей федерацией аккредитации в Министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР. Мы убедились, что есть у нас перспективные ребята; работы впереди много, но есть на чем работать и есть с кем работать", - добавил он.Ранее Галенда сообщал, что Луганская республиканская федерация бокса имени Эдуарда Дидоренко получила аккредитацию в Министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР на работу в течение четырех лет со сборными командами Республики.16 марта — Луганск