Северодонецкий горсовет ввел особые условия работы из-за карантина
Согласно распоряжению, в горсовете Северодонецка, с целью реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса COVID-19 вводятся особые условия работы.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Северодонецкий горсовет.
Так, п.1 распоряжения сроком до 3 апреля совещательные мероприятия исполнительных органов Северодонецкого городского совета, включая аппаратные совещания, за исключением исключительных случаев, переводятся в режим телефонных или видеоконференций.
Проведение личных приемов граждан и.о. городского головы Северодонецка и заместителей городского головы отменяются до особого распоряжения, но заявления, электронные письма принимаются в рабочем порядке.
До особого распоряжения переводится на работу с удаленным доступом с использованием электронных коммуникаций и технологий персонал общего, организационного и отдела кадров горсовета.
Вводится режим регулярного проветривания служебных помещений городского совета и ежедневных дезинфекционных мероприятий и вводится ежедневный температурный скрининг персонала исполнительных органов Северодонецкого городского совета. В случае признака у работников острых респираторных заболеваний — соответственно распоряжению их будут немедленно отправлять домой на самоизоляцию. Новости Региона - Сегодня, 17:59 86
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Северодонецкий горсовет.
Так, п.1 распоряжения сроком до 3 апреля совещательные мероприятия исполнительных органов Северодонецкого городского совета, включая аппаратные совещания, за исключением исключительных случаев, переводятся в режим телефонных или видеоконференций.
Проведение личных приемов граждан и.о. городского головы Северодонецка и заместителей городского головы отменяются до особого распоряжения, но заявления, электронные письма принимаются в рабочем порядке.
До особого распоряжения переводится на работу с удаленным доступом с использованием электронных коммуникаций и технологий персонал общего, организационного и отдела кадров горсовета.
Вводится режим регулярного проветривания служебных помещений городского совета и ежедневных дезинфекционных мероприятий и вводится ежедневный температурный скрининг персонала исполнительных органов Северодонецкого городского совета. В случае признака у работников острых респираторных заболеваний — соответственно распоряжению их будут немедленно отправлять домой на самоизоляцию. Новости Региона - Сегодня, 17:59 86
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