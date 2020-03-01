Таможенники ЛНР изъяли у жителя Луганска более 13 тыс. незадекларированных долларов

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР и Службы пограничной охраны МГБ ЛНР на таможенном посту "Червонопартизанск" изъяли у жителя Луганска более 13 тыс. не задекларированных сверх установленной нормы долларов. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомтаможни Республики."В субботу, 14 марта, при попытке незаконного вывоза денежных средств из Республики сотрудниками ГТК ЛНР и Службы пограничной охраны МГБ ЛНР на таможенном посту "Червонопартизанск" был задержан житель города Луганска. При прохождении таможенного контроля гражданин не задекларировал денежные средства, превышающие установленную норму 10 тысяч долларов. Всего правонарушитель перемещал 23 350 долларов, изъяты 13 350 долларов", – уточнил начальник таможенного поста "Червонопартизанск" ГТК ЛНР Виктор Петлевой.В ведомстве отметили, что в большинстве случаев граждане не декларируют валюту из-за правовой неграмотности."Мы еще раз обращаемся ко всем гражданам, пересекающим границу: имея при себе валютные ценности – декларируйте их, если сумма превышает эквивалент 10 тысяч долларов. Подчеркиваю, что пошлина за это не взимается. Однако процедура эта обязательна к исполнению, иначе – ответственность", – подчеркнул Петлевой.Он отметил, что "за недекларирование денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию, предусмотрена ответственность по статье 472 Таможенного кодекса в виде наложения штрафа в размере 100% стоимости товара (денежных средств) и их конфискации".16 марта — Луганск